Místo návratu na trůn přišel drsný náraz a pád. Jednatřicetiletý Procházka skousává nejtěžší porážku kariéry. V odvetě s Brazilcem Pereirou v boji o pás šampiona UFC prohrál drsným způsobem. Obhájce titulu českého samuraje uzemnil levým hákem a pak i brutálním kopem na hlavu.

Hostěradický rodák se několik hodin po kruté porážce k duelu v krátkosti vyjádřil na sociálních sítích. „Hlavou mi běží jediná věc, je potřeba se posunout na další úroveň, nebo už nebojovat vůbec,“ řekl někdejší šampion Procházka, který uvolnil pás kvůli zranění a zpátky už ho nezískal

Respekt, řekl Vémola

Jeho parťák David Dvořák věří, že se „Denisa“ dokáže vrátit na vrchol. „Sportovec po tvrdém KO potřebuje kontrolu neurologa a zjistit, zda je hlava v pohodě. Podle toho si nastavit pauzu od sparingu, aby hlava nedostávala další údery. Celkově dát tělo do kupy, protože se mi zdálo, že si tam Jiří přisedl nohu. Doufám, že se nic takového nestalo a bude to v pohodě. Až se bude Jiří cítit, tak se vrátit do přípravy. Jsem přesvědčený o tom, že ho uvidíme klidně do konce roku s někým z nejlepší pětky,“ řekl český zápasník v rozhovoru pro server Sport.cz.

Zatímco v prvním vzájemném střetu v listopadu v New Yorku se mluvilo o unáhleném ukončení zápasu, co Procházka schytal tvrdý úder a šel do kolen, v odvetě nebylo o vítězi pochyb. Procházka se po tvrdém knokautu ani neudržel na nohou.

Pereira devastujícím ukončením uchvátil bojovou scénu. „Levý kop na hlavu,“ naťukal na síť X oblíbený irský fighter Conor McGregor, který měl původně obstarat hlavní zápas v Las Vegas místo Procházky s Pereirou, jenže se zranil. Na duel reagovali i bývalí šampioni Jamal Hill a Henry Cejudo.

„Bylo vidět, že jsou tihle frajeři úplně odskočení od zbytku kluků. Takový zápas může rozhodnout jakýkoli úder. Velký respekt k výkonu, který oba předvedli,“ řekl ve studiu Nova Sport legendární Karlos Vémola, český průkopník v nejslavnější organizaci na světě.

„Je to jednoduché, posun, být silnější. Tohle je teď moje cesta,“ dodal odhodlaně Procházka.