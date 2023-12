Jdeme do práce, zavelel Procházka. Rakič mu vyslal jasný vzkaz

Čeští fanoušci MMA se mají znovu na co těšit. Brzy nad ránem se totiž definitivně dozvěděli, s kým a kdy se znovu postaví do oktagonu Jiří Procházka. V dubnu jej čeká bitva s Aleksandarem Rakičem. A podle reakcí fanoušků i samotného zápasníka se má na co těšit.

Sestřih zápasu Jiří Procházka vs. Alex Pereira | Video: Telly/Premier Sport