Procházka vyzval Teixeiru k titulové odvetě: Ukážu ti, proč jsem šampionem

„Je měsíc do zápasu. Po příletu mě ještě čekají mediální povinnosti s Gloverem v New Yorku. Otočím se tam na média, na galavečer ani zůstávat nebudu, protože poletím rovnou do Vegas, kde budeme dokončovat poslední tři týdny přípravy a jdeme na to,“ popisuje bojovník vystupující pod přezdívkou BJP.

Neopakovat chyby

Ten se na obhajobu připravoval poslední dva měsíce, což je podle jeho slov dostatečná doba na soupeře, kterého už dobře zná. „Dva měsíce jsou nádherný čas, za který se toho dá stihnout opravdu hodně, když člověk ví, jak nakládat se svým tělem. Když to člověk neví, tak mu bude málo klidně i rok. Celou dobu, co dělám bojové sporty, studuju své tělo, stravovací návyky, to, co potřebuju, abych se vyboostoval psychicky i fyzicky. Všechno jsme zatím udělali správně,“ pochvaluje si Procházka, který má plán na nadcházející souboj jasně připravený.

„Nesmím opakovat chyby, které jsem dělal v prvním zápase. To tentokrát opakovat nebudu. Musím dodržet plán, který byl už na první zápas a který jsem dodržel tak z dvaceti procent. Když do toho teď šlápneme a dodržíme to na sto procent, tak je vítězství na naší straně,“ hlásí sebevědomě.

Byla to válka, řekl nový šampion Procházka. Hned přijal výzvu k obhajobě titulu

V červnu na turnaji v Singapuru to mezi ním a Brazilcem byla dlouhá a pořádně tvrdá řežba. Oba bijci vydrželi až do času 4:32 pátého kola, kdy se bojovníkovi z Hostěradic podařilo svého soka dostat na škrcení. S předvedeným výkonem ale Procházka nebyl příliš spokojen.

„Před prvním zápasem jsem dal slib, že budu lepší než Glover v postoji, ve wrestlingu i na zemi. Ve všech těchto pozicích jsem si zadal, že to chci dodržet a ve druhém zápase z toho neslevit. Jestliže se dostaneme na zem, tak ho tam budu muset utáhnout znova. Jestliže to budeme držet, a já to chci držet, v postoji, tak ho tam rozeberu a dostanu. Je jedno, jestli v prvním, ve druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém kole. Jdeme pro vítězství,“ říká Procházka.

Časté dopingové kontroly

Jeho dosavadní příprava se ale rozhodně neobešla bez potíží. Už v prvním souboji s Teixeirou si český zápasník poranil ruku a musel na operaci. „Po ní jsem tři měsíce nesměl bouchat, takže jsem s ní tři měsíce do ničeho neudeřil. Mohl jsem jen posilovat a kondičně se připravovat. Teď jsem ji v posledním měsíci zajížděl s údery i v uvolněném stavu, aby byla pevná a vydržela všechno. Myslím, že jsem ji otestoval opravdu dobře. Teď je načase to ukázat,“ prozrazuje Procházka ke svému zdravotnímu stavu.

V poslední době se pak velkou nepříjemností staly časté dopingové kontroly. Procházka byl testován vícekrát než všichni ostatní zápasníci. „Tohle byla jedna z největších zkoušek. Když u vás obden zvoní s tím, že vás nenechají vyspat, protože vás budí kolem šesté hodiny a chtějí po vás dva vzorky krve, jeden vzorek moči a hodinu se jim musíte věnovat. Byla to trošku zkouška. Řešili jsme to na všech frontách, ale nakonec se došlo k tomu, že na to mají právo,“ uvádí Procházka s tím, že naposledy prošel kontrolou před dvěma dny.

Procházka pod tvrdým dohledem. Šampion UFC čelí desítkám dopingových kontrol

Ani podobné nepříjemnosti mu však nebrání v tom, aby vrhl všechno úsilí do obhajoby. „Zisk titulu pro mě byla větší meta. Životní metu si můžu odškrtnout, ale tohle je osobní rovina. Dostát před sebou toho, co jsem si zadal v prvním zápase a vůbec jsem se toho nedržel. Neberu to tak, že bych chtěl něco napravovat. Jdu obhájit a obhájím. Nic jiného,“ zakončuje sebevědomě český bojovník.

Druhý zápas s Gloverem Teixeirou má před sebou už 10. prosince na galavečeru UFC 282 v Las Vegas.