Procházka svého soupeře udolal v závěrečném 5. kole na takzvanou submisi, kdy soupeř 28 sekund před koncem zápas při škrcení „odklepal“. Od té doby je Procházka v neustálém hledáčku americké antidopingové agentury USADA.

Procházka vyzval Teixeiru k titulové odvetě: Ukážu ti, proč jsem šampionem

„Každý den musím zadávat místo, kde budu spát a trénovat, aby mě mohli v klidu a pohodlně najít a já mohl odevzdat vzorek krve a moči. Jsou tam výjimky. Třeba když jsem byl v létě na lodi v Chorvatsku, tak se dá do aplikace napsat, že jsem někde na výletě nebo cestuji. S tímto počítají, že takové situace mohou nastat,“ uvědomuje si třicetiletý šampion UFC.

Nejčastěji kontrolovaný bojovník

Časté návštěvy antidopingové agentury bere Procházka s obrovským nadhledem a přijímá svoji současnou roli jedné z největších hvězdy bojových sportů v současnosti. „Svoje časté kontroly odůvodňuji tím, že jsem šampionem. Zase tak mi to nevadí. Pořád tu mám od USADA návštěvy a občas to je obtěžující. Ale beru to tak, že to je součástí pozice, na které nyní jsem,“ říká Procházka, jenž má v oktagonu bilanci 29 vítězství, jednu remízu a tři porážky.

Po zápase jsem si dal cigaretu a pivo, odhalil šampion UFC Procházka

Třicetiletý český zápasník je v organizaci UFC nejčastěji testovaným bojovníkem, v tomto roku byl už jedenapadesátkrát kontrolován. Na druhém místě pomyslné tabulky se nachází se nachází Kamaru Usman a Manel Kapé, kteří byli testováni patnáctkrát - tedy více jak třikrát méně.

Další Procházkův zápas se uskuteční 10. prosince na galavečeru UFC 282 v Las Vegas v odvetě proti Gloverovi Teixeirovi. Český šampion nebyl spokojený s výkonem a svému brazilskému rivalovi dal možnost druhého zápasu.