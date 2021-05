Ne, nešokoval jeho triumf, nýbrž styl a závěrečná tečka. Knokaut u hrazení opěvovali soupeři z MMA, kamarádi či samotný šéf prestižního klání Dana White.

Procházka získal hned dvě ocenění za jeden večer. Zápas večera a k tomu také výkon celého dne. Za pár minut si jen na bonusech vydělal sto tisíc dolarů (cca 2,15 milionu korun). „Koupím si nějakou drahou káru a nabourám ji!“ vtipně rozhlásil na tiskové konferenci. „Mám rád holky i večírky. Ale víte, úplně nejradši bych žil někde v malé chatě v lese a zlepšoval se,“ dodal už vážně.

Tohle teď nepůjde. Hrdina z Hostěradic na Znojemskusi nepodmanil jen Las Vegas, teď z něj šílí celý svět MMA.

Další zápas by měl být brzy, asi ještě letos. A už by mělo jít o titul! „Opravdu? Tak jo, pojďme na to!“ hulákal nadšený rváč z polotěžké váhy.

S gratulacemi přispěchala řada osobností. „Je jako lavina valící se dolů. Jsem z něj ohromně nadšený!“ vzkázal někdejší dvojnásobný šampion Daniel Cormier. Přidal se další zápasník, kolega Machmud Muradov. „Tohle byla šílenost! Právě si šokoval svět, kámo,“ napsal na Twitter uzbecký šampion, jenž žije v Česku.

Poslední boss ve videohře

Vytrvalost a odolnost zaujala hlavně borce, kteří znají klec zblízka. „Musím si nechat narůst tuhle velkou bradku. Procházka ty údery žere, jako by to bylo nic,“ vtipkoval Derek Brunson. Jeho krajan Erik Koch našel v krvavé řeži inspiraci. „Na tahle dvě kola nezapomenu do dne, než umřu,“ podotkl.

Zvlášť druhé kolo zápasu otřáslo celým UFC. Škrcení Reyese, pak obrat, nátlak na hrazení. První loket, druhý… Z otočky! Američan se skácel k zemi. Hotovo. Podesáté za sebou Procházka vyhrál způsobem K.O.!

Někteří jeho výkon přirovnávali k virtuálnímu umění. „Tenhle týpek je jak poslední boss ve videohře,“ napsal Bryce Mitchell.

U obrazovek fandili také mnozí čeští sportovci. Přes sociální sítě gratuloval hokejista David Pastrňák, klobouk před Procházkou smekl Karlos Vémola. A pár minut po utkání se ozval i polský zápasník Jan Blachowicz, který jej vtipně vyzval na titulový zápas. „Hej, Jirko! Já versus ty v Těšíně,“ napsal na svůj twitterový účet.

Tohle všechno jen potvrzuje, že hvězdička českého bojovníka září na nebi opravdu hodně vysoko. Ve společnosti těch nejlepších bojovníků se zapsal ve velkém stylu a získal nálepku zabijáka. „Teprve teď si to užíváme a dochází nám, co všechno se stalo,“ prohlásil trenér Martin Karaivanov.

A co se ještě může stát?