Jiří Procházka je svéráz, to se ví. Fanoušci po celém světě milují českého samuraje za jeho neotřelý způsob boje, životní styl i originální výroky. Jenže před titulovým soubojem s Brazilcem Alexem Pereirou o pás šampiona polotěžké váhy prestižní organizace UFC trochu přestřelil. Procházka vypustil z úst směrem k soupeři něco, za co sklidil posměch. Fanoušci ho dokonce vybučeli.

Když Procházka v dubnu umlátil bez slitování tlučhubu Aleksandara Rakice, který ho označil za falešného samuraje, byl za opěvovaného hrdinu. Český bijec získal sympatie snad všech fanoušků. Ale stačilo málo a vše se obrátilo. Výrok o magii a čistém boji Procházkovi uškodil.

Jiří Procházka před odvetou s Alexem Pereirou:

| Video: Youtube

Před odvetou s Pereirou na UFC 303 v Las Vegas, kde Procházka nahradí Conora McGregora, totiž vyzval Brazilce, aby bojoval čistě, bez pomoci šamanů. „Každý to o něm ví, že před zápasy dělá rituály se šamany. Všichni mohou cítit, co to kolem něj je. Myslím si, že bez toho nemůže bojovat. Tohle je výzva směrem k němu, abychom mohli bojovat čistým způsobem. Ať se ukáže, kdo je nejlepší na světě,“ pronesl Procházka na oficiální tiskovce.

Procházka narážel na to, že úřadující šampion Pereira má domorodé předky z kmene Pataxó, ke kterým se hrdě hlásí. Procházkova slova se ale nepotkala s pochopením, ze sálu se dokonce ozvalo bučení. Fanoušci mu vyčítají, že soupeři neprojevil respekt.

A na sítích do dočkal posměšných komentářů. „Takhle to vypadá, když dostanete příliš mnoho ran do hlavy. To budou ještě dozvuky toho levého háku, kterým Alex uspal Jirku loni v listopadu,” napsal jeden z fanoušků s odkazem na porážku Procházky v prvním vzájemném střetu s Pereirou.

Každý má svého ducha

Další si do Čecha rýpl, že je blázen. „Jirko, ti duchové jsou tady s námi v místnosti?” napsal pobaveně k fotce z blázince.

Pereira se ale rozhodit nenechal. „Každý má svého ducha. Nejsme jen z masa a kostí. Já jsem našel toho svého. Pokud on ten svůj nenašel nebo nevěří, není to moje chyba,“ vzkázal a dodal: „Mám natrénováno, nepotřebuju magii.“

Titulová odveta mezi Procházkou a Pereirou bude hlavním zápasem turnaje ve Vegas. Rodák z Hostěradic bude mít druhou šanci, aby si pás šampiona vzal zpátky. K očekávanému souboji dojde v neděli nad ránem středoevropského letního času. „Jdeme si pro to, zajímá mě jen vítězství,“ zvolal BJP.