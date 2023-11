Dlouho očekávaný souboj o světový pás organizace UFC v polotěžké váze mezi bývalým šampionem Jiřím Procházkou a někdejším králem střední váhy Alexem Pereirou se nezadržitelně blíží.

Jiří Procházka před odletem do Spojených států amerických. | Video: Sabir Agalarov

Karta galavečeru UFC 295, který se uskuteční už 11. listopadu v ikonické newyorské Madison Square Garden, nabídne fanouškům MMA skutečnou lahůdku. Hlavní zápas obstarají dva bývalí šampioni, v kleci si to rozdají o titul Procházka s Pereirou.

Z Procházky je samotář. Dodává mi to vnitřní sílu, říká před bojem o titul UFC

Vezme si český samuraj zpátky pás, o který kvůli zraněnému ramenu přišel, nebo si ho připne kolem pasu troufalý Brazilec, učeň Glovera Teixeiry, jehož Procházka loni dokázal skolit a vybojoval historický titul v elitní světové organizaci? Šanci mají oba.

Bez debat se jedná o jeden z nejočekávanějších střetů v kleci, vyvrcholení tohoto roku. Málokdo však čeká, že to bude vyčerpávající válka. Může se stát, že přijde rychlý konec. Jedna rána a je po všem. A to platí pro oba gladiátory.

Neortodoxní styl

Jamal Hill tuší, že by to tak mohlo dopadnou. „Nevím, jestli to skončí knockoutem, ale vidím způsob, jak by oba mohli ukončit zápas knockoutem,“ řekl šampion, který se měl původně utkat o titul s Procházkou, ale také se vážně zranil.

„Myslím, že knockout je pravděpodobnější pro Alexe. Pokud to bude chtít Jiří ukončit, bude to pravděpodobně submisí,“ vyjádřil se k bitvě Hill v nedávném rozhovoru pro The Schmo.

Oficiální trailer na bitvu o světový titul Procházka vs. Pereira:

Zdroj: Youtube

Procházka během své impozantní kariéry sice knockoutoval už 25 soupeřů, ale i on je zranitelný. Český zápasník baví fanoušky svým neortodoxní stylem bez krytí. A právě obrana s rukama dole by se mu teď mohla vymstít.

„Nerad vidím, když tě někdo trefí, protože proti klukovi jako je Alex tě to může stát zápas,“ vzkázal bývalý šampion Henry Cejudo. „A pak je tu druhá věc – a to obrana při takedownu. Ta je stále trochu podezřelá,“ radil na svém YouTube kanálu.

Jak to bylo s bitvou o titul? Procházka se mnou odmítl bojovat, odtajnil Pereira

Tohle je ale způsob cesty, po které se Procházka vydal a věří jí. Ustoupit z ní nehodlá. Snad mu svérázný přístup přinese úspěch i tentokrát. Je jasné, že BJP o tom vůbec nepochybuje.