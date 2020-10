Louda si plánoval, jak se v letošní sezoně bude drát žebříčkem vzhůru, ale koronavirová krize mu dvakrát vystavila stopku. „Měl jsem ambice dostat se někam kolem 120. místa. Začal jsem dobře, celkem se mi před tou první karanténou dařilo, ale nedlouho po zisku titulu na Slovak Open byl vyhlášen nouzový stav a všechno šlo do kytek,“ řekl aktuálně 194. hráč světa.

Současná omezení jsou pro badminton a další sporty platná od 12. října na čtrnáct dní. Podle zvyšujícího se počtu nakažených v ČR je ale pravděpodobné, že budou prodloužena. „Nevidím to jako dobré řešení, mrzí mě to, ale nejde s tím nic dělat. Já bych možnost připravovat se pro profesionální sportovce otevřenou nechal,“ poznamenal Louda.

Jelikož nesmí na kurty, snaží se trénovat alespoň venku. „Děláme delší běhy nebo různá dynamická cvičení se žebříkem a švihadlem. Spíš je to ale takové udržování se v kondici. Protože mě teď zatím nečekají žádné turnaje, tak se nebojím o to, že bych se pak na nějaký nestihl připravit,“ říká badmintonista, který je momentálně přihlášený na turnaj v listopadu ve Slovinsku. „Uvidíme, jak ta situace bude vypadat. Jestli pak zákaz prodlouží a vyhlásí na delší dobu, tak by stálo za zvážení, jestli nevycestovat za tréninkem někam do zahraničí.“

V cizině se oproti Česku totiž většinou stále hraje. „Každý hráč samozřejmě musí mít test nebo mu je nařízena karanténa. Některé akce se ale také ruší nebo posouvají. U nás se konaly domácí Grand Prix kategorie A, na které se mohou přihlásit také zahraniční badmintonisté. Bylo to dobré zpestření k tréninku,“ tvrdil Louda. To domácí extraliga je zatím odložena, její první víkendové kolo svaz na základě bezpečnostních opatření a nařízení vlády zrušil. „Možná se liga odehraje rovnou jako play off v jednom termínu v dubnu,“ nastínil Louda, jehož k badmintonu přivedl v pěti letech táta.

Student kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni tak má alespoň více času na školu. „Teď jsem ve třetím ročníku, takže minimálně rok ještě budu studovat. Nejvíc mě baví internetové technologie, kterou jsou v dnešní době všude kolem nás. Jednou bych se rád věnoval biokybernetice, ale předtím bych se chtěl profesionálně živit badmintonem,“ dodal elitní český hráč, podle něhož je propojení badmintonu a vědy možné. „Vím o tom, že si řada nejlepších světových hráčů dělá datové analýzy svých úderů nebo soupeřů. Já tohle zatím nevyužívám, hraji spíše spontánně,“ dodal akademický mistr Evropy z loňského roku.