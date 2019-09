Jak byste zhodnotil utkání?

Austrálii patří gratulace. Vážně odehráli dobrý zápas. Na druhé straně jsem opravdu hrdý na náš tým. Bojovali jsme do poslední sekundy. Měli jsme velmi dobrý první poločas. Ve druhém jsme začali trochu kazit v obraně, oni si dávali výborně míč, skórovali pár snadných košů. To bolelo. Také byli po celý zápas hodně tvrdí, agresivní v obraně, fakt jsou silní. Ale jsem šťastný, že jsme s nimi bojovali.

Mluvíte o těžkém soupeři. Váš tým, ale už těžké soupeře zaskočil. Teď to nešlo?

Věděli jsme od začátku, co Austrálie dovede. Ve všech zápasech tady na turnaji hráli výborně. Před šampionátem porazili i Ameriku. Chtěli jsme od začátku do toho jít naplno, snažit se bojovat, první půlku se nám to dařilo, možná nám ve druhé trochu došly síly. Ale celkově ten výkon byl dobrý, určitě se nemáme za co stydět.

Co byste pověděl k ke zlomu v utkání?

V té třetí čtvrtině začali trochu nabírat vedení. Celkově dobře v útoku si nahrávají, nachází volné hráče. Nemají to postavené jen na jednom, dvou. Hrají celkově v pěti, je to hrozně těžké takový tým ubránit. Na druhou stranu v obraně hráli silově až úplně do konce. Nenechali nám nic zadarmo. Opakuji ve třetí čtvrtce, když získávali náskok, se nám nepodařilo s nimi úplně držet krok

Teď vás čeká Polsko. Soupeř měl o den více času na odpočinek. Může to hrát větší roli?

S Poláky jsme hráli přes léto pár přáteláky. Střetáváme se s nimi každý rok, známe vesměs všechny hráče, jejich styl. Tohle nebude ten problém, víme, do čeho jdeme. Ale právě to, že to budou dva zápasy ve dvou dnech, to bude určitě fyzicky určitě hodně náročné. Obzlášť po tom dnešku. Australané chodili hodně do těla, vzalo nám to hodně sil. Prostě taková je situace, musíme se s tím vyrovnat, dát do toho zase všechno znovu.

Medaile jsou pryč, olympiáda také. Co je teď vaší nejvyšší motivací?

Ukázat to nejlepší. Doteď jsme dělali všechno dobře pro to, abychom vyhráli nějaké zápasy. Nevím, kdy se nám zase povede být na mistrovství světa. Takže všichni jdeme do zápasů naplno. Snažíme se na hřišti nechat všechno.

A zásluhou toho držíte krok se špičkou…

Samozřejmě jsem za to velice rád, že jsme ukázali, že umíme hrát basket. Můžeme držet krok i s top týmy z celého světa. Myslím, že teď během léta i celého roku, co jsme hráli kvalifikaci, se basket hodně zmedializoval. Hodně lidí o nás teď ví doma. Pro rozvoj basketbalu je to jedině dobře. Byl bych rád, kdyby už u nás nebyl jen hokej a fotbal, ale aby basket lidi bavil. Možná to přinese i další nové mladé nadějné hráče, což je dobře pro českou ligu, nároďák a celkově český sport.

Vaše výkony neunikly sportovcům nebo třeba hercům. Co říkáte na podporu Jaromíra Jágra nebo divadla z Dejvické?

Za poslední dny byla vidět velká podpora na sociálních sítích od všech možných známých osobností. Je to super, určitě jsme za to hrozně rádi, že nám takhle fandí. Snažili jsme se využít tohle všechno jako extra motivaci a snažit se bojovat každý zápas, co nejvíc můžeme.