Radost se však mísila s rozpaky, kam tradiční kombinovaný sport, který je od roku 1912 v programu OH, směřuje. „Na změny v pravidlech jsem schopný se adaptovat. Osobně to ale vnímám jako další kroky, jak moderní pětiboj závodníkům znepříjemnit. Další plánované změny jsou už za hranou,“ prohlásil pětadvacetiletý závodník Dukly Praha.

Životní úspěch. Moderní pětibojař Vlach poprvé vyhrál závod Světového poháru

Co vás vede k takovému názoru?

Ještě loni v Tokiu trval závod čtyři hodiny, což byl myslím vhodný kompromis mezi tím, aby divák nestrávil sledováním pětiboje celý den a závodníci měli důstojné podmínky k výkonům. Jenže současný devadesátiminutový blok je o něčem jiném.

Jak to vypadá na závodišti?

Jen co skončíte jednu disciplínu, přesouváte se na další. Všechno se odehráváv poklusu, ale mezinárodní federace v tom vidí zatraktivnění soutěže. Spíš to ale může způsobit zranění, protože prakticky odpadá prostor na rozcvičení. Kromě toho dochází k paradoxům v bodování šermu. V kvalifikaci se počítá zásah za šest bodů, v semifinále jen za pět a v bonusovém kole dostanete dva. To musí být pro diváky těžko k pochopení.

Nakolik se oproti loňsku zkrátily přestávky mezi disciplínami?

Jedná se o jednotky minut. Třeba mezi plaváním a kombinovanou disciplínou dost záleží, do jaké se dostanete rozplavby. Kdo v Budapešti plaval v první, měl čas zhruba dvacet minut, ale kdo byl ve třetí, zbyla mu čtvrthodinka. Já plaval ve druhé.

Novinky v moderním pětiboji



Letos probíhají závody Světového poháru podle nového olympijského formátu, který trvá tři dny. Z kvalifikace postupuje 36 nejlepších. Ti další den absolvují základní šermířské kolo, jehož výsledky si nesou ve zbytku soutěže.

Podle postavení ve světovém žebříčku jsou semifinalisté rozděleni do dvou osmnáctičlenných skupin. Stejně jako v kvalifikaci rozhoduje o postupu do finále výsledek bez jízdy na koni. V šermu se ale pětibojaři utkají jen v bonusovém kole.

Osmnáctka nejlepších z obou semifinálových skupin se probojuje do finále, v němžk bonusovému šermu, plavání a kombinované disciplíně už přibude jízda na koni. Program semifinále i finále je nastavený na 90 minut.

Co tak krátká pauza znamená pro organismus?

Na kraulové dvoustovce se ve vodě dost vysílíte. Při laser run se neběží lehce a ruka s pistolí se chvěje. V kombi došlo k větší úpravě pravidel. Místo úseků 4 x 800 metrů se běží 5 x 600, přičemž úvodní střelba se neodehraje hned po startu, ale až po první běžecké rundě.

Tyto změny jsou však jen předehrou k ještě většímu zásahu do pravidel, kdy po OH 2024 z pětiboje vypadne parkur. Co tomu říkáte?

Nejen já, ale i celý český pětiboj se na to díváme negativně. Nesouhlasíme s tím a myslíme si, že by jezdectví mělo v programu zůstat. Patří do něj 110 let a nevidíme důvod, proč by se to mělo změnit.

Způsobil averzi federace UIPM vůči parkuru loňský skandál na OH při jízdě německé závodnice, jejíž kůň odmítal skákat, a ona se ho snažila povzbudit bičíkem a ostruhami?

Nemyslím si to. Argumenty UIPM nejsou přesvědčivé. Nevidím problém v jezdecké disciplíně, ale v tom, jak jsou závody řízeny a jak jsou nastavená pravidla. Vedení si zvolilo nejsnazší cestu: jednu část pětiboje chce nahradit něčím, na co nebudou média poukazovat.

Tento týden se objevily informace, že jízdu na koni by měl nahradit blíže nespecifikovaný překážkový běh. Máte o tom nějaké podrobnější informace?

Federace o něčem takovém uvažovala už dřív, když se zaváděla kombinovaná disciplína. Tenkrát se to mezi závodníky setkalo s odporem, ale teď se to vrací. Nevím, v jaké by to mělo být podobě, ale když to porovnáte s jezdectvím, tak to je nebe a dudy… Ovšem těžko říct, s čím nakonec přijdou.

Moderní pětiboj na rozcestí. Sportovci se bouří, budoucnost nečeká

Mění se víc sportů, třeba v atletice nebo plavání se objevily smíšené štafety, ale letité tradice vedle toho zůstávají zachovány. Jaký máte z úprav pětiboje pravidel pocit?

Myslím, že žádný jiný sport se tolik jako pětiboj nezměnil. Ještě v roce 2008 se na olympiáděv Pekingu skládal z pěti oddělených disciplín. Pak v Londýně přišlo kombi a následovaly další změny. Závodníci by si ale zasloužili víc klidu, aby se nemuseli pořád přeorientovávat na něco nového.

Jak to skousává pětibojařská komunita?

V Maďarsku jsme utvořili protestní skupinu. Z osmnácti finalistů nás bylo asi jedenáct, kteří jsme při hodinovém rozcvičení oblékli trička se sloganem za zachování jezdectví. Nebylo to nijak útočné nebo urážlivé. Stálo tam jednoduše „Jezděte dál a změňte pravidla“, ale přesto proti nám zástupci UIPM vystoupili a snažili se, abychom trika sundali.

Cyklistika místo parkuru? Doufám, že je to jen plácnutí do vody, říká Svoboda

Měl nenásilný protest nějakou dohru?

Nejdřív za mnou přišel zástupce federace a snažil se mi vysvětlit, že musím mítoficiální dres. Přitom v pravidlech o rozcvičení nic takového není. Jako třešničku na dortu jsem pak vnímal okamžik, kdy mi předseda UIPM Klaus Schormann na pódiu nepodal ruku. Ne že bych o to nějak stál, ale taková je teď atmosféra na závodech.

Jak vidíte svou budoucnost v moderním pětiboji, když v něm na OH 2024 skončí koně?

Ještě dva roky je jisté, že parkur zůstane. A Paříž je pro mě největší sportovní cíl. Co bude pak, zatím neřeším. Ale po změnách na tuto sezonu se popravdě trochu děsím, co může přijít za dva roky. Ale třeba se to obrátí k lepšímu. Jenže to nikdo neví… (usmívá se)