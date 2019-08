Máte před sebou největší zápas kariéry?

Řekl bych, že na reprezentační úrovni asi bude největší. Vždyť je to naše historicky první vystoupení na mistrovství světa a hned proti Americe. Proti USA si chce každý jednou zahrát. Neseparoval bych to ale na jeden zápas. Spíš bych pověděl, že to je turnaj kariéry. Tedy zatím. Uvidíme, co si řekneme po jeho konci. Když to shrnu, tak určitě co se týče toho dostat se na mistrovství světa, tak těžké skupiny i mediální zájmu, tak na mezinárodní úrovni určitě to bude největší zápas v mezinárodním měřítku.

Cítíte nejvyšší zodpovědnost za dobu co působíte v reprezentaci?

Snažím se ji necítit. Všichni víme, jakou mám roli v tomto týmu. Snažím se ho vést, ale nechci o tom nějak moc přemýšlet, protože to mně nikdy nedělalo dobře. Cítím podporu kluků kolem a řekl bych, že je to taková přirozená role.

Budete nervózní?

Určitě budu. Jsem rád, když jsem nervózní, protože to znamená, že jsem na zápasy připravený. Teď jsme v takové té fázi, kdy chceme, aby už šampionát vypukl. Už máme za sebou všechny přípravné zápasy, přijeli jsme sem čtyři dny před zahájením. To přejíždění je zdlouhavé a člověk už chce začít, aby se dostal do toho správného kolotoče. Už se těším, až se v neděli ráno probudím. Teprve v tu chvíli si mě nervozita najde.

Už vám někdo napsal, nebo zavolal, abyste se drželi?

Už tady v Číně jsem si volal s bývalými spoluhráči z Wizards i s fyzioterapauty. Přáli mi hodně štěstí, ale neviděli to tak, že bychom se měli dlouho držet. Vědí o tom, že ta skupina pro nás rozhodně nebude jednoduchá. Přeci jen Hačimura z Wizards odehrál neuvěřitelnou přípravu s Japonci, Turci jsou zase nebezpeční střelecky. Fakt každý zápas to bude bitva.

Jak složitá je mentální příprava na Američany?

Myslím, že je důležité apelovat na jeden aspekt. Američané, když budou mít určitě pasáže, kdy budou dominovat, nebo nám seberou míč víckrát za sebou, což se stává soupeřům proti nim, tak abychom si pořád zápas užívali. A nevzdávali to. Musíme bojovat o každou pozici. Je důležité si to užít, ale zároveň nepolevovat v nasazení a bojovnosti. A zároveň bude důležité, jak to ustojíme psychicky. Kdyby se zápas nevyvíjel dobře, nesmíme se z toho hroutit. Nesmí nás to zlomit pro další utkání s Japonskem.

Jinými slovy, nenechat se zdeptat?

Přesně tak. To je proti nim vždy psychicky to nejnáročnější. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Těžko říct, je to jejich první zápas, ale zároveň si myslím, že prohra s Austrálií v přípravě jim ukázala, že musí brát soupeře vážně.

Může být pro český tým americké zaváhání s „klokany“ spíše mínus?

Nevím, jak moc nás respektují. Přeci jen Austrálie má hodně významných hráčů v NBA. A hráli proti USA už dobře na olympiádě, kdy měli velmi silný tým. Necháme se překvapit, jak k utkání s námi přistoupí. Určitě ale nastanou momenty, kdy se ocitneme v krizi. Musíme být na to připraveni a odolní.

Kdo je podle vás dalším favoritem šampionátu?

Jako první bych zmínil Srbsko. Líbí se mi složení jeho týmu. Patří na jakýchkoliv akcích mezi ty nejodolnější. Pak jsem hodně zvědavý na Řecko. Je to poprvé za hodně let, kdy je MVP (nejužitečnější hráč - pozn. red.) NBA přitomný na mistrovství světa. Francie vždycky složí dobrý tým, ale jsem zvědavý na Austrálii, protože hrají dobrý basket a mají velice silný tým.

Všechno tu dělají ve velkém

A co vaše druhá domovina Španělsko?

Je pravda, že se o Španělech tolik nemluví, což není až tak prozíravé. Mají jednu z nejlehčích skupin na šampionátu, ale uvidíme. Vyměnili generaci, je tam hodně mladých nezkušených hráčů, co se týče soutěží FIBA. Na druhou stranu mají Marca Gasola a Ricky Rubia. Zajisté budou bojovat o přední příčky.

Opusťme basketbal. Jaké jsou vaše první dojmy z Číny?

V Asii nejsem poprvé, v Číně ale ano. Předtím jsme byli na turnaji v Soulu, kde jsem byl taky poprvé. Je to rychlé, člověk nemá tolik času na to, aby poznával kultury jiných zemí. Tady je vše samozřejmě obrovské, strašně moc lidí. Člověk to vidí, jen když jede do haly. Může se stát, že cesta trvá padesát minut. Všechno tu dělají ve velkém. To je pro mě novinka. Je tady také hodně fanoušků, kteří sledují NBA. To jsem byl překvapený jak v Koreji, tak tady. Nicméně v Číně jsem to čekal trošku víc. Ale myslím si, že až to všechno vypukne a my se budeme konfrontovat s Amerikou, tak teprve uvidíme, jaké je to šílenství. Z toho důvodu jsme rád, že tady Američané nebydlí, protože by tu byla spousta fanoušků.

Co vy a fanoušci?

V Šanghaji na letišti jsem se podepisoval pár fanouškům. V Koreji jich ale bylo dost a myslím si, že si ten basket užívali.

V zemi draka byly avizovány zdravotní problémy. Jak snášíte zdejší jídlo?

Jsem zvyklý jíst všechno. Tady to ani neřeším z toho důvodu, že se stravujeme celou dobu na hotelu a tam je jídlo ošetřené a připravené pořadateli. My se tady stravujeme společně s Japonci, mimo jsme jedli jen dvakrát. Dodržuju to a vybírám si správně podle toho, co máme v nabídce. Není to problém.

Velkým otazníkem přesunu na Dálný východ je aklimatizace. Jak jste to zvládl?

Já myslím, že mně osobně brýle moc nepomohly. Měl jsem se spaním celkem problém. Takové přesuny, kdy je posun sedmi hodin… Tři čtyři noc jsem nespal úplně dobře, ale už při tom druhém zápase proti Koreji jsem to překonal. Šlo o to, aby si to tělo zvyklo. Je pravda, že některým klukům ty brýle pomohly a necítili se tolik ospalí. Rozhodně to nebyla špatná volba.

AMERIČANÉ POD DROBNOHLEDEM TOMÁŠE SATORANSKÉHO



Kemba Walker (Boston Celtics)

Věk: 29 let

Pozice: rozehrávač



Skauting Tomáše Satoranského: Jejich nejlepší hráč, status all star. Hrozně rychlý rozehrávač, malinký, ale zručný. Jsem zvědavý, co na něj vymyslíme za obranu, ale rozhodně je to jeden z těch nejrychlejších skórerů.





Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Věk: 22 let

Pozice: rozehrávač



Skauting Tomáše Satoranského: Pro mě největší talent v celém aktuálním americkém týmu. Líbilo se mi, jak hrál v sezoně za Utah, myslím, že je to budoucí all star hráč. Je atletický a rovněž jeden z lepších obránců.





Marcus Smart (Boston Celtics)

Věk: 25 let

Pozice: rozehrávač



Skauting Tomáše Satoranského: Hráč takového stylu glue guy (dá se využít na více pozicích). Vím, že dokáže často změnit rytmus zápasu a je i určitě nepříjemný v obraně.





Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Věk: 28 let

Pozice: křídlo



Skauting Tomáše Satoranského: Je to jeden z jejich nejlepších hráčů a střelců za dva i tři body. Umí i takové ty delší trojky. Taky je to all star hráč, takže uvidíme, co předvede proti nám.





Derrick White (San Antonio Spurs)

Věk: 25 let

Pozice: rozehrávač



Skauting Tomáše Satoranského: Pro mě je jeho nominace překvapení, ale myslím, že je to dané hlavně množstvím omluvenek, které Američané mají. Líbí se mi, je herně trochu podobný i mně. Není to přímo jasný skórer nebo přihrávač, ale hraje dobře tam, kde zrovna tým potřebuje.





Jayson Tatum (Boston Celtics)

Věk: 21 let

Pozice: křídlo



Skauting Tomáše Satoranského: Obrovský talent, který dává speciálně hodně těžké střely. Myslím, že není tak silný v obraně, na standardy NBA k těm nejlepším obráncům, ale spolu s Brownem a Mitchellem jsou to nejlepší atleti.





Harrison Barnes (Sacramento Kings)

Věk: 27 let

Pozice: křídlo



Skauting Tomáše Satoranského: Z amerického výběru jde asi o nejsilnějšího hráče, v dolním postavení, který tam je. Hodně se na něj hraje isolation. Asi nejsilovější hráč v týmu.





Jaylen Brown (Boston Celtics)

Věk: 22 let

Pozice: křídlo



Skauting Tomáše Satoranského: Podobný jako Jayson Tatum, možná je ještě o trochu silnější. Nedává tak těžké střely, ale pozičně je to lepší střelec. Tahle křídla z Bostonu jsou si hodně podobná.





Joe Harris (Brooklyn Nets)

Věk: 27 let

Pozice: křídlo



Skauting Tomáše Satoranského: To je takový JJ Redick, Jeycee Carroll, který běhá kolem clon. Je to ryzí střelec, pokud se nepletu, vyhrál v poslední sezoně i trojkovou soutěž v All star. Je též hodně snaživý v obraně a vykazuje hodně aktivity.





Myles Turner (Indiana Pacers)

Věk: 23 let

Pozice: pivot



Skauting Tomáše Satoranského: Jeden z nejlepších blokařů v NBA. Skáče úplně na všechno, ale má výborný timing – zároveň ale patří i k jedněm z nejlepších střelců z dálky. Stejně jako Brook Lopez. Oba jsou typičtí atypičtí pivoti, proti kterým jsme zatím hráli.



Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Věk: 31 let

Pozice: pivot



Skauting Tomáše Satoranského: Myslím, že má nejvíc trojek v historii jako pivot. Může vystřelit odkudkoliv. A to, že se mi proti němu podařila v NBA jedna z nejhezčích smečí? To byly takové vteřiny štěstí a slávy. Ono se to zase moc neřeší, protože takových šancí je v NBA hodně.





Mason Plumlee (Denver Nuggets)

Věk: 29 let

Pozice: pivot



Skauting Tomáše Satoranského: Prototyp Denveru a co se týče přihrávek takový druhý Nikola Jokič. Je to výborný přihrávač, avšak je i hráčem na tvrdou práci. Není to žádný skórer, smeče či doskoky má, ale hlavně je výborný do systému.





Kouč Gregg Popovich (San Antonio Spurs)



Skauting Tomáše Satoranského: Naprostá legenda pro Ameriku. Myslím, že vás novináře by neměl úplně v lásce, ale on je přeci jen rozdíl, když má člověk interview po každém zápase dvaaosmdesátkrát za sezonu. Profesně je to ale trenér s největším respektem. Působí i trochu jako evropský kouč, jeho slovo má v klubu váhu. I teď vytvořil z USA dobrý tým, a ví, co dělá. Myslím, že za asistenta má i Stevea Kerra, takže je to dost legendární tým. Těžko říct, jak tu budou Američané hrát. Spurs to hrají trochu jinak, je to takový ten chytrý basketbal, nestřílí moc dvojek, spíše za tři, ale naopak nutí protivníka, aby pálil jen za dva body, protože mají percentuálně vyzkoušené, že to funguje. Tady budou hrát určitě rychle, na rozdíl od San Antonia, kde tak rychle neběhají. Americký basket je obecně založený na agresivitě a rychlých protiútocích, takže pro nás bude důležité, abychom neztráceli tolik míčů. To se však hezky řekne a hůř dělá, protože jejich tlak na míč je obrovský. Složení jeho týmu určitě nese Popovichův rukopis, možná i vybíral hráče, kteří se hodí pro evropský basketbal. Neviděl jsem sice dost jejich zápasů, jen nějaké úseky proti Austrálii, ale jejich základní pětka je samozřejmě hodně silná.