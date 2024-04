Má relativní klid. Na kajaku se na olympiádu, která je letos jeho jednoznačnou prioritou, kvalifikoval Jiří Prskavec už v minulé sezoně. Přesto v druhé polovině dubna pojede ve Veltrusech a v Troji domácí nominační závody ve vodním slalomu. Ale na kánoi. V této disciplíně olympijský vítěz z Tokia už doplňkově startoval loni.

Jiří Prskavec bude v Paříži obhajovat olympijské zlato | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Na kajaku bude Jiří Prskavec letos závodit jen na Světovém poháru v Praze a na mistrovství Evropy v Tacenu, kde se bude zároveň moct nominovat na kánoi na olympijské hry v Paříži. Jenže s touto variantou moc nepočítá. Ve francouzské metropoli, kde bude v létě obhajovat zlato, chce být kajakářem.

Prskavec trochu zvažoval, zda by na kajaku přece jen nastoupil aspoň v jednom ze čtyř domácích nominačních dílů. „Přemítal jsem, že bych mohl zkusit poslední závod. Jenže pak převážilo, že kdyby se mi to povedlo, nic mi to nepřinese. A pokud bych to pokazil, byl bych zbytečně naštvanej. Nedává to smysl,“ poznamenal třicetiletý otec dvou malých synů.

Zatím je kajak prioritou, ale je možné, že jednou budu singlíř, říká Prskavec

Pak přidal další argument. „Nechtěl jsem, abych měl jiné podmínky. Ve chvíli, kdy bych nastoupil do kajaku s tím, že to není priorita, tak bych měl výhodu, že jsem si oproti kanoistům projel trať navíc. Upřednostňuju férovost. To je primární důvod, proč nastoupím jen do kánoe,“ prohlásil Prskavec.

Bude se snažit probojovat do tříčlenné české reprezentace na singlu a na kajakáře se bude dívat ze břehu.

„Bude trochu zvláštní nebýt na startu v kategorii, v níž jsem vždycky závodil. Ale užiju si atmosféru nominačního zápolení kajakářů, což znám jako závodník z jiné pozice. Docela se na to těším,“ usmíval se.

Zlatá olympijská jízda Jiřího Prskavce:

Zdroj: Youtube

Na sezonu se v zimě připravoval v australském Penrithu. „Byly tam skvělé podmínky, snad nejlepší, co jsem zažil. Na slalomové trati bylo docela volno, ale po šesti týdnech dráhu kvůli zvýšenému množství sinic ze dne na den zavřeli. Jen přišel mail, že od zítřka voda nepoteče,“ vyprávěl dvojnásobný mistr světa.

Většina vodáků odjela. I Jiří Prskavec zvažoval, jestli se nepřemístit do jiné destinace, ale nakonec se rozhodl v Penrithu zůstat a trénovat na jezeře, tedy na rovné vodě jako rychlostní kanoista. Paradoxem bylo, že do slalomového kanálu se čerpala voda právě z toho jezera.

„Jenže podle tamních regulí dochází při jízdě na divoké vodě k přímému kontaktu. Naproti tomu trénink pro rychlostní kanoisty je v nižší kategorii rizika a na jezeře se smělo jezdit, i když tam sinice byly,“ vysvětlil.

Na rovné vodě je to hlavně o dřině

Trénink na rovné vodě není pro slalomáře úplně běžný, ale rodák z Mělníka se do toho navzdory náročnosti pustil. „Ono to člověka moc nebaví. Je to pořád stejný. Drtí se to a je to hlavně o dřině,“ líčil.

„Všechno, co je na našem sportu hezký, tam odpadává. Asi deset dní se mi to zdálo v pohodě, ale pak už to bylo těžký. Ovšem mentální nastavení, že mi to pomáhá, jsem si udržel až do konce,“ vykládal.

Jiří Prskavec bude v Paříži obhajovat olympijské zlatoZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Třeba se pletu, ale myslím, že se mi obecně daří se na něco přeorientovat. Nikdy jsem s něčím podobným neměl problémy. Svým způsobem jsem z toho dokázal udělat výhodu. Věřil jsem, že i když to bude nuda, tak mi to pomůže,“ zamyslel se Prskavec a hned našel příklad.

„Když jsem loni před nominacemi říkal, že na singlu mám největší problém s tím, abych jel rovně, tak si teď troufnu říct, že po třech týdnech tréninku na hladké vodě už jezdím rovněji. To je znamení, že jsem do jízdy na kánoi dostal rychlost,“ uzavřel.