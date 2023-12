Flinta v trezoru, zájezd na NBA i radost z potomka. Co udělalo českým sportovcům v roce 2023 největší radost? Začtěte se do krátkých příběhů o vděčnosti: najdete zde reakce Jiřího Prskavce a spousty dalších známých tváří ze všech koutů republiky.

Jiří Lipták (vlevo), Adéla Stříšková, Jiří Prskavec | Foto: Deník, Český olympijský výbor, Český svaz házené

Kajakář Jiří Prskavec si letos zajistil účast na olympijských hrách v Paříži. Obhájce zlata z Tokia si díky tomu oddechl.

"Radost mám z toho, že díky stříbrné medaili z mistrovství světa jsem získal jistotu olympiády. Radost mi udělalo, že jsem to na kanále v Lee Valley ustál. Bylo to hrozně těžké a je krásné, když to člověk zvládne. Tyto chvíle člověk zažije párkrát za život. Potěšilo mě, že jsem kromě kajaku zajel i dobré závody na kánoi."

Sportovní střelec Jiří Lipták, další český hrdina předešlé olympiády, který by rád uspěl také ve Francii, se podělil o nezvyklý prožitek štěstí v podobě dodání speciálně upravené zbraně.

"Samozřejmě jsem vděčný, že se naší rodině vyhýbaly větší nemoci a prožili jsme rok 2023 ve zdraví. Radost mi minulý týden udělalo, že mi konečně došla flinta, která byla osmnáct měsíců ve výrobě, je památeční na olympiádu v Tokiu. Rytci tam dělali různé ornamenty a vyryli ve zlatě jednu stranu medaile. Je to speciální flinta, jediná na světě a mám ji na památku, po mně ji zdědí děcka. Je víceméně lovecká, jednou za rok ji vytáhnu z trezoru na hon, pak ji zase zakonzervuji a dám do trezoru."

Squashistka Anna Serme, čtyřnásobná mistryně republiky a česka jednička, přemýšlí o návratu. Žena, jež má za manžela francouzského reprezentanta, už by zase ráda bojovala o úspěchy.

"Tento rok jsem nejvíce vděčná za narození zdravého a krásného potomka, syna Timmyho. A třešničkou na dortu bylo podzimní přijetí squashe na olympijské hry v Los Angeles 2028, což mi po porodu dává extra motivaci vrátit se do vrcholového squashe."

Squash míří na olympiádu. Pozadu nechce zůstat ani maminka Serme

Fotbalista Štěpán Chaloupek je hodně v kurzu. O mladého stopera Teplic se zajímají přední české kluby. On však zůstává nohama na zemi.

"Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli a budou podílet na cestě Teplic. Tato část sezony byla neuvěřitelná. Hrát na zaplněných Stínadlech, reprezentovat svou zemi, dát ligový gól, nebo prodloužit spolupráci s klubem, který miluji! Ukázali jsme si co jsme schopni zvládnout jako tým a já přesto věřím, že jsme ještě neukázali vše."

Šermíř a také zpěvák Alexander Choupenitch zažil letos rok jako na houpačce. Bronzový olympijský medailista z předešlé olympiády neuspěl na mistrovství světa ani Evropských hrách, ale získal i několik zajímavých skalpů. Proto byl spíše neutrální.

"Jsem vděčný za všechny věci, které se dějí, protože ať jsou dobré, nebo zlé, nějakým způsobem mě formují."

Bronislav Červenka byl ještě nedávno trenér, kterého znali jen opravdu dobří fanoušci fotbalu. Po odchodu Pavla Vrby ze Zlína se však právě on posadil na lavičku, čímž se stal ostře sledovaným (a chváleným) koučem. Odepisovaný tým dokázal probudit a šance na záchranu je zase reálná.

"Pro mě je nejdůležitější zdraví, rodinná pohoda. Třeba štěstí může být krásné, ale je pomíjivé. Potkal jsem se v životě s pár kamarády, kteří přišli o své nejbližší nebo měli zdravotní problémy, a v tu chvíli si člověk vždycky uvědomí, že jak je člověk nemocný, všechno se mu zhroutí a pak jej netěší vůbec nic. Věřím, i v dalším roce budeme všichni zdraví."

Jiný trenér - z hokejové scény, Viktor Ujčík, se sem tam jde podívat na stavbu. Důvod? Trojnásobný mistr světa z let 1996, 1999 a 2001 se těší, až bude jeho Jihlava zase hrát doma…

"V tomto roce mě nejvíce potěšilo, že se konečně začal v Jihlavě stavět nový zimák. Je to pro nás všechny velká naděje. A samozřejmě jsem měl ohromnou radost z narození dcery."

Petr Czudek, sportovní ředitel a trenér basketbalistů Opavy, si letos prožil neskutečnou pohádku. Jeho slova tak fanoušky nepřekvapí.

"Na rok 2023 nikdy nezapomenu. Po dvaceti letech jsme pro Opavu vyhráli mistrovský titul. Byl hodně nečekaný, šlo o fantastickou jízdu. Bylo to s týmem, který měl neskutečný charakter. Dokázali jsme vyprodat halu. Navíc pro mě to bylo poprvé v roli trenéra. Nesmírně si ho vážím. Vděčný jsem také za to, že se pohybuji mezi lidmi, s kterými chci být a oni chtějí být se mnou, a to je hodně důležité."

Herci ve sportu. Proti Písku za Opavu Ivan Trojan, na ledě za Motor Jiří Mádl

Osmé místo na světě a šance na olympiádu. Adéla Stříšková, česká reprezentantka v házené a křídlo DHK Baník Most, je plná dojmů.

"V letošním roce jsem si hodně vážila mistrovství světa. S holkama jsme se dostaly až do čtvrtfinále a braly konečné osmé místo. To je za mne obrovský úspěch a tento rok mi ho bude připomínat. Jsem vděčná, že jsem se toho mohla zúčastnit. Tohle je letos prostě můj top zážitek."

Další z party olympioniků je Martin Fuksa, rychlostní kanoista, který bude v Paříži útočit na vysněné zlato. V uplynulých měsících ho těšily sportovní úspěchy i radosti v rodinném životě.

"Můj rok 2023 řadím možná k mému nejúspěšnějšímu roku vůbec. Nejvíce si vážím, jsem vděčný a největší radost mi udělalo narození dcery. Po sportovní stránce mám radost z toho, že jsem přidal do své sbírky první titul mistra světa na olympijské kilometrové trati, vyhrál poprvé Evropské hry a znovu splnil s bráchou kvalifikaci na olympijské hry."

Fanoušci na něj (ne)zapomněli. Tomáš Solil, fotbalista FK Pardubice, se po více než roce vrátil na ligová kolbiště.

"Nejvíc jsem si vážil podpory všech, co za mnou stáli a co mi pomáhali, když jsem převážně většinu roku promarodil. A taky, že jsou všichni moje blízcí zdraví. A jsem vděčný za to, jaké lidi mám kolem sebe a vážím si toho. Největší radost mi v tomto roce udělalo, že jsem zase vyběhl na ligový trávník."

Pamela Therese Effangová, basketbalistka Sokola Hradec Králové a české reprezentace, si zpestřila rok hodně zajímavým způsobem. Viděla hvězdy NBA a malý žert, už se má kde sprchovat.

"Jsem vděčná za to, že celá rodina byla letos zdravá a veškeré drobné komplikace jsme společně zvládli překonat. Největší radost mi udělala výhra v soutěži Nova Sport o nejkurióznější trefu, za což jsem vyhrála letenky do Paříže a lístky na NBA. A nejvíce si vážím pokroku při rekonstruování naší chalupy, po sto letech je tam konečně koupelna a díky tomu se stala lépe obyvatelná."

Bod sem, bod tam. Stanislav Bednařík, generální manažer hokejistů Banes Motoru, si při vzpomínkách na rok 2023 vzpomene na jeden silný okamžik.

"Největší radost mi udělalo, že byl náš prezident klubu Roman Turek uveden do Síně slávy českého hokeje. Vážím si toho, že naši fanoušci na nás nezanevřeli a chodí v nejhojnější počtu v historii. Vděčný jsem našim partnerům, kteří navýšili své příspěvky natolik, že máme nejvyšší rozpočet od založení klubu."

Olympiádu má daleko Vít Přindiš, kajakář ve vodním slalomu. V těžké kvalifikaci nestačil na Jiřího Prskavce. Přesto ani on nakonec tolik nesmutnil.

"Jsem strašně rád, že jsem vítězstvím ve Světovém poháru navázal na triumfy z let 2017 a 2021. Radost mi udělal dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz SP Peter Kauzer ze Slovinska. Přišel za mnou a povídá: „Welcome to the club“. Takto mě přivítal v exkluzivním klubu trojnásobných vítězů Světového poháru. Těší mě, že i přesto, že jsem se z mistrovství světa v Londýně vracel zklamaný, dokázal jsem to hodit za hlavu, připravil se na finále v Paříži a tam prodal formu. Je to velká satisfakce."

Přindiš zkusí místo na olympiádě urvat v kayakcrossu. To je primární cíl, říká

Hodně živo bylo ve fotbale. Petr Johana, bývalý reprezentant, hráč Sparty a dnes trenér mládeže FK Baník Most-Souš, si moc přál postup národního týmu na Euro. Aby ne, šampionát bude mít za rohem.

"Vážím si především zdraví své rodiny. To je pro mne asi to nejdůležitější. Co mi udělalo radost? Když to vezmu z profese fotbalového trenéra, tak určitě naše mostecká mládež, mladým se daří a z nedávné minulosti samozřejmě postup české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy."

O něco mladší funkcionář Petr Benát, někdejší ligový fotbalista a výkonný ředitel akademie Dynama České Budějovice, zažil turbulentní rok. V klubu jeho srdce se děly věci! On si však na situaci stěžovat nechce. Naopak.

"Máme malého synka, takže nám největší radost dělá, jaké dělá postupné krůčky a každý den objevuje něco nového. On je jednoznačně největší radost v našem životě. Je to klišé, ale jsme vděční za to, že jsou v rodině všichni zdrávi a pravidelně jsme se celý rok vídali. Z pracovního hlediska mě těší, že máme v akademii takové lidi, posouváme se stále dopředu a máme za sebou vůbec nejúspěšnější rok."

Jan Kvěch, historicky první český plochodrážní jezdec, který si zajistil postup do Grand Prix, nešetřil úsměvy.

"Postoupil jsem do Grand Prix, to je splněný sen, po kterém jsem toužil od začátku své kariéry. Toho si vážím, jsme za to vděčný a mám z toho radost. Také v soukromém životě všechno klape a celá moje rodina je zdráva. To je pro mě to úplně nejdůležitější.“