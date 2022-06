Jak se líbí slalomovým hvězdám v Troji? Oblíbená trať, úžasní spíkři a milí lidé

V Praze jste SP vyhrál čtyřikrát, platí něco jako výhoda domácího prostředí?

Nevíme dopředu, jak stavitel trati postaví branky. To se musí nakoukat. Pak bude dráha jiná i na semifinále a finále. Je to hodně o koncentraci na startu. Uvidí se, jestli se mi povede sérii natáhnout, ale výhoda domácího prostředí je obecně velká. Na jiné trati než v Troji jsem ve světových pohárech nevyhrál. Vždycky přišla nějaká chybka, ale třeba se toho ještě dočkám. (usmívá se)

Jste sběratelem zlatých medailí, jsou pro vás cenné i méně hodnotné kovy?

Ve vodním slalomu jsem dokázal maximum možného. Užívám si každého startu proti soupeřům, což jsou vlastně mí kamarádi. Jsem rád, že mohu závodit a dělám pro to hodně, aby se mi to povedlo. Když to ale nevyjde, není to žádný malér.

Jedete závody v Troji z plné přípravy na MS, nebo jste před domácím vrcholem trochu ubral a malinko vyladil?

K mistrovství světa všechno směřujeme, ale protože jsem na tom velice dobře fyzicky, nemám problém, abych teď předváděl top výkony. Před Trojou jsme tři dny naplno makali, ve čtvrtek jsem byl na vodě už jen jednou a v pátek se závodí. Na kvalifikaci budu asi unavený, ale v sobotu bych měl být fit.

Jaké to je, když v trojském areálu budete mít kousek od sebe rodinku s malými syny?

Vždycky jsem rád, když jsme při závodech nablízku. Kluci jsou samozřejmě ještě malinký a závody je nezajímají. Tříletému Jiříčkovi se v Liptovském Mikuláši nejvíc líbilo, když jsem šel na stupně vítězů, ale na jízdu se nekoukal. (usmívá se)

Co pro vás přítomnost nejbližších znamená?

Je to strašně moc. Když se na závodišti všichni baví o sportu, řeší trať a všechno kolem, já se od toho mohu odpoutat a být s dětmi. Slalom jde stranou a tohle je radost. Pro mě je to velká psychická výhoda. Na chvilku si odpočinu a oprostím se od stresu a soustředění. Myslím, že mi to hrozně pomáhá.

V jaké fázi závodního dne můžete takovou výhodu využít?

Mezi jízdami – třeba mezi semifinále a finále – to nejde. To se analyzuje, jak se jelo a kde jsem ztratil čas. Pak člověk na chvíli zavře oči a jde zase na start. Ale třeba ráno jdeme spolu na snídani, během dne se pak potkáme na trati, a když je chvilka, tak mi Jiříček povypráví, co dělali. A to jsou ty chvíle, které mi pomohou a které mám rád. Stačí jen málo, aby mi to zvedlo náladu.