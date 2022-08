Svátek v Augsburgu. Čeští vodní slalomáři už přispěli k oslavě jedním vavřínem

Třiatřicetiletý Přindiš byl na MS dosud nejlépe stříbrný před pěti lety v Pau, kde nestačil pouze na Ondřeje Tunku. Stal se čtvrtým českým mužským mistrem světa na kajaku, kromě Tunky to dokázali ještě Vavřinec Hradilek (2013) a dvakrát Prskavec (2015 a 2019).

Přindiš si vynahradil olympiádu

"Nevím, jestli mi to už došlo," řekl Přindiš po slavnostním vyhlášení se zlatou medailí na krku. "Po mém vnitřním neúspěchu, kdy jsem si nevyjel olympiádu (v Tokiu), jsem si řekl, že je to můj cíl na následující rok. Loni se to nepodařilo smolně v Bratislavě, a letos jsem se připravil stejně dobře a klaplo to," dodal.

Mezi ženami obhájila titul z Bratislavy domácí Němka Ricarda Funková a přidala další úspěch ke zlatu z loňské olympiády v Tokiu. O 1,31 sekundy předčila hvězdnou Australanku Jessicu Foxovou, která tak nevylepšila svou rekordní bilanci osmi individuálních triumfů ze světových šampionátů. Bronz brala další německá kajakářka Elena Liliková, na vítěznou krajanku ztratila téměř tři sekundy.

Ve tři čtvrti trati bych radši vystoupila, říkala Fišerová po vypadnutí v kajaku

Přindiš, který má stříbro z MS z roku 2017, zajel čistě a o 55 setin za vítězem vyjel třetí pozici. "Sjedu si finálovou jízdu na nejslavnější trati na světě před obrovským publikem, už to je pro mě vlastně vítězství, protože jsem se na to hrozně těšil, že tady budeme moct závodit. Doufal jsem, že postoupím do finále, a postoupil jsem relativně ne úplně hladce, ale bez větších problémů, takže jsem spokojený," uvedl Přindiš. Šampionovi před pěti lety Tunkovi, který tehdy předčil právě Přindiše, boj o finále nevyšel.