„Cítil jsem rychlost, měl jsem na to, takže to zamrzí. Časy jsem jezdil dost rychlé, a když mi vyšla zásadnější místa a teklo to tam, věřil jsem si, že to dám. Ale možná to jsou zkušenosti, možná jsem si dělal přehnaně analýzu už v průběhu finále. Měl jsem se jen soustředit na každou další branku, těžko říct…“ vykládal za cílem.

A zavzpomínal, že se den před závodem bavil s jednou českou pamětnicí olympijských her 1972, které se ve vodním slalomu uskutečnily právě v Augsburgu.

Prskavce mrzela neúčast na stupních vítězů

„Říkala mi: tady na té brance jsem to tenkrát nechala. A já jsem to na stejné brance po padesáti letech taky zazdil. Dolujete to ze mě, ale nevím, proč se to stalo. Asi jsem to chtěl přehnaně zkrátit, musel jsem jít do lehkého odklonu a loď mi nezareagovala tak, jak bych chtěl. Byla to chyba, ale možná to souviselo s tím, že už jsem se viděl v cíli,“ vyprávěl.

„Každopádně mám strašnou radost z Vítka (zlatého Přindiše). Moc si titul zasloužil, jezdil tady skvěle. Trochu mě mrzí, že jsem ho na stupních nedoplnil. Myslím, že pro Vítka je to obrovská odměna. Dlouhodobě patří do absolutní špičky a tady mu to vycházelo. Já mu to strašně přeju,“ zmínil.

Nijak prý nelituje, že Přindiš před rokem přišel do tréninkové skupiny, kterou vede Jří Prskavec starší. „Vítek získával zlata ještě, než s námi trénoval. Myslím, že se jen čekalo, až mu na mistrovství světa jedna jízda pořádně klapne. A teď se to povedlo. Kolikrát byl strašně blízko a uteklo mu to. On umí poolympijské roky, já doufám, že si budu držet ty předolympijské,“ smál se.

„Už jsme oba dostatečně zkušení. Každý jedeme sám za sebe, před závody to máme hodně individuální. A hlavně už nejsme ti tuneloví mladí kluci, co se ženou, aby se tam dostali,“ pokračoval.

„Užíváme si každý závod a dneska to bylo úžasné. Moc takových událostí člověk s naším sportem nezažije. Přišla spousta lidí, byla tady úžasná atmosféra, vyšlo počasí a vůbec všechno bylo pěkný. Můžeme být vděční za to, že tu jsme,“ dodal Jířa Prskavec.