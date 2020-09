Medaile se ve vltavských peřejích čekaly, ale ve sportu a navíc ve vodním slalomu, kde rozhodují milimetry, nemá nikdo dopředu nic jisté. Na mistrovství Evropy pod koronavirovým pláštíkem – na závody v pražské Troji se neprodávaly vstupenky – se v sobotu Čechům dařilo.

Kategorii kanoistek ovládla trochu nečekaně mladičká Gabriela Satková, ale stříbro stačilo její zkušenější parťačce Tereze Fišerové k potvrzení nominace do Tokia. Králem mezi kajakáři se stal Jiří Prskavec, už jistý olympionik. To se tak trochu čekalo, ale čtvrté evropské zlato nedostal zadarmo.

Oběma pak na stupních vítězů zazpívala českou hymnu kanoistka Eva Říhová, další z plejády našich vodních slalomářek.

„Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám nedávala moc šancí uspět, se mi to i tak povedlo na jediném možném velkém závodě. A hlavně doma, moc si toho vážím,“ vykládal po vyhlášení vítězů.

Letos vyhrál sedm z osmi závodů. Jak to, že dokáže vždycky skoro pokaždé vyladit formu? „To opravdu nevím. Doufám, že to na příští rok naladím tak, abych vyhrál jenom jeden, ale ten nejdůležitější,“ usmíval se rodák z Mělníka a na otázku, který by to měl být, odpověděl tak, aby své přání nezakřikl. „To se neříká, ale věřím, že si to tam dosadíte sami.“

Ne osmnáctiletou Gabrielu Satkovou nestačila žádná jiná kanoistka. „Je to úplně úžasný a cítím spoustu emocí. Pořád nemůžu uvěřit, že se mi to podařilo,“ krčila rameny brněnská rodačka. „Největší emoce jsem cítila, když jsem dojela, protože dál už nikdo nejel a já jsem věděla, jak to dopadlo.“

Splněný sen

Ve hře byla i možnost dostat, že by se dostala na olympiádu. To by však musela Fišerová dojet až sedmá. „Samozřejmě mi to problesklo hlavou, ale věděla jsem, že Terka je skvělá závodnice a ve finále se s tím vždycky popere, jak nejlíp může. Takže jsem spíš počítala, že budu na bedně a že to bude skvělý. A už mi bylo jedno, jestli pojedu na olympiádu, nebo ne,“ smála se šampionka.

Fišerové se splnil olympijský sen. „Mám hrozně skvělý pocit. Hrozně si to užívám. Na tohle jsem deset let dřela. Emoce jsou nepopsatelný, když člověk dojede do cíle, je mu jedno, jestli je první nebo druhej. O to je lepší, že vyhrála Gabča, že jsme slyšely českou hymnu a stály tam vedle sebe,“ povídala.

Rodačka z Roudnice nad Labem už má ve sbírce jedno evropské, ale i světové stříbro. „Ta druhá místa ke mně pasují asi víc, a tak jsem s umístěním spokojená,“ culila se. „A jestli budu stříbrná i na olympiádě? To si netroufám říct, ale bylo by to pěkný. Budu na to dřít, co to půjde, a udělám pro to maximum. Jestli ale skončím poslední, nebo stříbrná, to neodhadnu.“

Sobota ovšem nebyla jen o třech medailistech. Daleko od pódia nebyli ani další Češi a jen potvrdili, že patří v této disciplíně k velmocem. V kajaku zbylo trochu smolné čtvrté místo na Vavřince Hradilka, šestý skončil Vít Přindiš. Stejnou pozici obsadila i sedmnáctiletá kanoistka Tereza Kneblová.