Pětadvacet branek na kanále v Troji projel Prskavec za 90,67 sekundy. Tomu se nikdo jiný v semifinále a ve finále ani nepřiblížil. "Já jsem si to trošku myslel, že můžu jet takhle rychle. V té první jízdě mi asi líp vyšly přesazené branky, ale pak už jsem si to hlídal a vypustil jsem závěr. Bylo to o dvě vteřiny pomalejší a já si říkal, že ty dvě vteřiny by tam někde měly být," vyprávěl mistr světa z roku 2015.

Na startu se ale musel uklidňovat. "To finále je vždycky ještě víc vyhecované. Jel jsem jako poslední Čech, což vám taky nepřidá, když slyšíte, co se tam dělo předtím a vy tam zrovna najíždíte," popisoval tradičně bouřlivou atmosféru v Troji, kterou emotivním komentářem podporuje moderátor Daniel Stach.

Když Prskavec startoval, Přindiš jako vedoucí závodník sledoval jeho jízdu v cílovém prostoru. "Hustý. Myslím, že jsme si to tady užívali ve stanu, protože on to teda odpálil, vycházelo mu to všechno od první branky. Já jsem si říkal, že jede na neskutečnej čas. Dal mi dvě a půl vteřiny, klobouk dolů," komentoval Přindiš výkon reprezentačního kolegy i soupeře.

Přindiš byl nadšený

Prakticky totožný odstup byl mezi dvěma nejlepšími českými kajakáři i před dvěma týdny v Markkleebergu, jen v opačném gardu. Taky to Přindiš hned v cíli Prskavcovi připomněl. "Řekl jsem mu, že mi to pěkně vrátil z minulého týdne. Protože on byl trošku kyselej, tak jsem si to dali zpátky," poznamenal předloňský vítěz SP.

Bronzový olympijský vítěz z Ria Prskavec uznal, že po minulém závodě SP neměl nejlepší náladu. "Ani mě nemrzelo tolik, že jsem prohrál, spíš to, že jsem dostal takový randál. To byl fakt velký rozdíl. Ale já jsem pak tu Vítkovu jízdu viděl a on jel fakt famózně," vzpomínal na týden starý zážitek.

Přindiš byl ze druhého místa v Troji nadšený. "Myslím, že jsem tam dneska nechal úplně všechno. Dole jsem byl úplně koženej. To se mi dlouho nestalo, že bych v té poslední protivodě nemohl skoro už zabírat. Naštěstí pomohli diváci, kteří zase ze břehu udělali neskutečný randál," řekl. Ocenil, že odjel desátou čistou závodní jízdu za sebou.

Oba se chtějí udržet na vlně do světového šampionátu v Seu d'Urgell, který bude za tři týdny. Tam znovu budou stát proti sobě. A vedle medailí začne na MS také interní český nominační souboj o jediné místo na OH 2020 v Tokiu.