Světový pohár jste vyhrál, jakou máte tedy sedm týdnů před OH formu?

Ve finále jsem trochu ztrácel a pak to v konci doháněl. Věděl jsem, že mi to nejede tak pěkně jako v dopoledním semifinále. Bylo jasné, že pokud chci zaútočit na vítězství, musím si trať co nejvíc zkracovat. Závodil jsem z plného tréninku a jsem rád, že i tak mohu jezdit s nejlepšími. Mám z toho radost.

Když jste triumfoval z plného tréninku, jak to bude vypadat, až vyladíte na olympijský závod?

Věřím, že to bude ještě lepší… (směje se), ale to se samozřejmě uvidí. Na mně bylo vidět, že lajna nebyla stoprocentní a zkracování mě stálo dost sil. Kdyby byl cíl o pár metrů dál, tak by mě Ital De Gennaro musel smáznout. Už jsem vůbec nemohl.

Jaký máte program do olympiády?

Závodit už nebudu. Kdyby se světový pohár nejel v Troji, kde moc rád startuju, tak bych se už nikam nevypravil. Ale tohle je fakt pěkná vzpruha, přidá to na psychice a nakopne do posledních týdnů olympijské přípravy.

Kde budete trénovat?

Jednak tady, ale i doma ve Staré Boleslavi. Zahraniční závodníci se v průběhu týdne divili, že jsem se na kanálu moc nevyskytoval. Je to asi půl na půl. Dopoledne většinou jezdím u nás na Labi a odpoledne vyrážím do Troje. Sice mám loď pořád na střeše auta, ale takhle mi to vyhovuje. Nepočítám, že bych do odletu do Japonska jezdil někde jinde.

Jak bude teď vypadat vaše příprava?

Už půjdeme víc do rychlosti. Zatím je tělo takové kyselejší. Ještě dost běhám, abych trošičku srazil váhu. Jsem na tom docela dobře, ale o kousek by to ještě mohlo spadnout… Mám asi 68 kilo, a je to hlavně tím, že manželka nekupuje nic sladkého. Anebo kupuje, ale dobře ho schovává. (směje se) Fakt nevím. Doma nemohu nic najít…