(OD ZPRAVODAJE DENÍKU) - Je rád, když má i při velkých závodech své nejbližší nablízku. Proto Tereza Prskavcová doprovází manžela Jířu na závody i soustředění. A pochopitelně s sebou berou i syny Jiříčka a Marečka. Tentokrát rodinka olympijského vítěze přijela za taťkou na mistrovství Evropy do slovinského Tacenu.

Manželka a synové Jiřího Prskavce nesmějí při závodech chybět | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Při šampionátech nebo světových pohárech obvykle celá reprezentace bydlí spolu v hotelu. Bylo to tak i tentokrát, kdy s výpravou nocovali v hotelu Kanu poblíž vesnice Smlednik. Přes den se chodí dívat na tréninky a závody. Jenže malí kluci většinou sedět na břehu dlouho nevydrží.

Do vody hází kamínky nebo budují hráze

„Nějakou dobu je to baví, ale po chvíli se zvedneme a jedeme někam dál. Najdeme si místo, kde je voda klidná. Házíme do ní kamínky nebo větvičky, někdy stavíme i hráze. Děti to u vody většinou baví, ale musí být pěkné počasí, což se tentokrát na celou dobu nepovedlo. Ale jsme na všechno připravení. Vytáhnou se pláštěnky a jde se,“ líčí matka.

„Pobývat venku je příjemné. Navíc u tratí bývají jako právě v Tacenu dětská hřiště a kavárničky, takže je možné si ukrátit čas. Dny se pak odvíjí podle toho, jestli má Jířa po tréninku na vodě ještě posilovnu nebo běh. Na všechny tréninky ale nechodíme. Někdy si vymyslíme svůj program,“ vypráví Tereza Prskavcová.

Zakrátko pětiletý Jiříček mívá ze školky úkoly, a tak je musí splnit. A pro tříletého Marečka si maminka nějaký úkol vymyslí. Z hotelu třeba vyrazí na procházku, najdou nějaké atrakce, dají si zmrzku. Vozí s sebou kola, takže mohou zajet někam dál. „Takhle to kombinujeme, a to obvykle vystačí na celý pobyt,“ popisuje.

Kluci jsou neposední, ale při společném ubytování s týmem, vědí, že musí být ohleduplní a nesmí nikoho rušit, aby se slalomáři mohli soustředit na závody. „S ostatními chodíme na snídaně a večeře a musím říct, že v týmu jsou moc příjemní lidé. Není nic výjimečného, když si někdo s dětmi zahraje Piráty nebo Tři malá prasátka,“ pokračuje.

V týmu mají pěknou řádku strýčků a tetiček

Malí Prskavcové si zanedlouho získali pěknou řádku strýčků a tetiček. „Často se stane, že si je Gabča Satková, Terka Kneblová, Kuba Krejčí nebo Lukáš Rohan vezmou na pokoj. Toho kluci přímo zbožňujou, protože je ochotný se s nimi dívat i na pohádky. Ale v podstatě se skamarádí se všemi. Nikdo jim neunikne,“ usmívá se.

Být spolu na akcích vodního slalomu považují všichni za výhodu. Je to příjemné pro rodinu, ale i pro Jiřího Prskavce, který často zdůrazňuje, že kdyby neměl ženu s dětmi na velkých akcích poblíž, chyběla by mu pohoda a možná by vodní slalom už nedělal.

„Kdyby jezdil sám, dlouho bychom se neviděli, a životy by byly hodně oddělené. Když existuje taková možnost, je to super,“ pochvaluje si Tereza Prskavcová.