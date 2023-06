Tak trochu proti proudu se rozhodly jít juniorské reprezentantky v lakrosu, které čeká v Praze od 2. do 9. července mistrovství Evropy do 21 let. Na dresech totiž budou mít nápis se zkráceným názvem země v angličtině. Věří, že je to pro mezinárodní scénu lepší volba než Česko. V samotném turnaji chtějí zaútočit na zlato.

Dres českého týmu | Foto: Pavel Urban

Mezi prvními byl basketbal, který oznámil nápis Česko na dresech už v roce 2020. Postupně se přidávali další, třeba lední hokej. Nedávno mnoho Čechů fandilo baseballistům na World Baseball Classic a také oni měli na prsou hrdě nápis Česko. Přestože je jednoslovný název státu už od roku 2016 na žádost vlády zanesen i do databází OSN a NATO, s definitivním přechodem pro všechny sporty se váhalo.

Český olympijský výbor požádal ten mezinárodní o zapsání názvu Czechia do databáze států pro sportovní soutěže až loni na podzim.

Na většině dresů národních týmů je tedy už pár let vidět nápis Česko, lakrosistky se ale vydaly jiným směrem a zvolily si anglickou verzi. I přesto, že jejich dospělí mužští kolegové hrají aktuálně na mistrovství světa v San Diegu s českým názvem. „Czechia je určitě víc mezinárodní slovo než Česko. Spousta národů nepřečte písmena s háčkem. Když už se nemůže používat Czech Republic, přišlo mi logické to nahradit anglickým nápisem,“ říká útočnice českého výběru Ellen Pantazopoulou a s úsměvem dodává: „Přijde mi to průlomové. Jsme v tom zřejmě průkopnice a možná se to chytí i dál. Třeba uděláme díru do světa.“

Hráčky v týmu o obou možnostech diskutovaly, většinově se ale nakonec shodly na Czechia. „Víc lidí ze zahraničí si to určitě spojí s předešlým označením Czech Republic díky stejnému kořenu slova, než když uvidí jen nápis Česko,“ myslí si středopolařka Lucie Chottousová. Podle ní už jsou stejně anglicismy v češtině poměrně běžné. „Pro naší generaci je určitě angličtina mnohem bližší než pro starší lidi, možná i proto vyhrála verze Czechia,“ dodává Chottousová.

Věří si na finále

Češky vstoupí do domácího mistrovství Evropy do 21 let za několik dní. Na hřišti v areálu Pražačka v Praze 3 se představí 11 týmů. Ten domácí je ve skupině A s Anglií a Walesem. Právě proti Anglii je čeká zahajovací zápas šampionátu v neděli 2. července od 16.30. O den později narazí od 19.00 na Wales. Všechny tři celky z elitní skupiny postoupí do čtvrtfinále.

Domácí reprezentantky věří, že navážou na stříbro z posledního juniorského ME v Katowicích z roku 2018. Tehdy prohrály ve finále s Anglií. „Cíle máme určitě vysoké. Doufám, že v prvním utkání proti Anglii předvedeme dobrý výkon a že se pak s nimi potkáme o týden později ve finále,“ prohlašuje sebevědomě Pantazopoulou, která má řecké kořeny. „Je lepší začínat s těmi nejlepšími, i když to pro nás bude těžká zkouška,“ doplňuje k losu Chottousová.

Medailové zápasy se na Žižkově odehrají v neděli 9. července. Duel o bronz začne v 11 hodin, finále pak o tři hodiny později. Také hlavní trenér českého výběru Adam Ondráček věří, že jeho svěřenkyně budou hrát až odpoledne. „Cíle jsou jasné, bojovat o postup do finále a hrát tedy o zlato. Výhoda je, že naše holky hrají dospělé soutěže. Některé byly loni i na seniorském mistrovství světa. Věřím, že tyto zkušenosti budou hrát velkou roli,“ tuší Ondráček.

Mladé hráčky také doufají, že domácí prostředí nebude svazující. „Snad nás ta atmosféra vybičuje ke skvělým výkonům. Nikdo z nás tak velký turnaj před vlastním publikem nezažil, tak uvidíme. Věřím, že jsme dobře připravené i psychicky,“ přemítá Pantazopoulou.

Olympijské hry v hlavě

V těchto dnech a týdnech se také v Los Angeles rozhoduje o tom, které sporty budou nově na olympijských hrách v roce 2028 právě v tomto americkém městě. A lakros je mezi uchazeči. Obě juniorské reprezentantky si uvědomují, že za pět let by se turnaj mohl týkat i jich. Vždyť loni byly Češky na Světových hrách, tedy mezi nejlepší světovou osmičkou.

„Je to pro nás velká motivace. Máme to určitě v hlavách, že se na olympijské hry můžeme dostat,“ přikyvuje Chottousová a Pantazopoulou přidává: „Lakros je nedoceněný sport, určitě by měl být více propagovaný a finančně podporovaný. Tak třeba se to povede.“

Zatím se ale Češky soustředí na nejbližší cíl, tedy získat medaili na domácím mistrovství Evropy do 21 let.

