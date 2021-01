Ignorace zlatého českého sportu? Samková: Zavolám Ester kvůli revoluci

Je to zlatý český sport. Soči, 2014: fanoušky nadchla Eva Samková. Pchjongčchang, 2018: královnou her se stala Ester Ledecká. Ale už to vypadá, že následovnice, následovníky mít nebudou.

Eva Samková | Foto: Viktor Ludvík