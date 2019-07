Vítěz Gira i Vuelty Quintana, jenž na Tour dvakrát obsadil celkové druhé místo, nastoupil v průběhu závěrečného 23 km dlouhého stoupání na Galibier a zajistil si třetí dílčí triumf na "Staré dámě". V průběžném pořadí se posunul z dvanácté na sedmou příčku. Se ztrátou více než minuty a půl na Quintanu dorazil do cíle Francouz Romain Bardet, třetí byl Kazach Alexej Lucenko.

"Je to odměna za všechnu tu práci, kterou jsem tady odvedl. A taky zadostiučinění za to, že jsem v Pyrenejích ztratil tolik času," prohlásil Quintana, jenž se průběžném pořadí posunul z dvanácté na sedmou příčku. Se ztrátou více než minuty a půl na Kolumbijce dorazil do cíle Francouz Romain Bardet, třetí byl Kazach Alexej Lucenko.

"Dnes jsem byl připravený na nejhorší, ale i když to bylo šílené, stále mám žlutý trikot. Čekal jsem, že ostatní zaútočí. Dokud nenastoupili Bernal a Thomas, cítil jsem se v pohodě. Závěrečný sjezd jsem jel na maximum, rychleji to myslím nešlo. Ani si nevybavuji všechny zatáčky," řekl Alaphilippe, který se i přes chvilkovou ztrátu dokázal udržet ve skupině s největšími rivaly.

Z kandidátů na celkové prvenství si nejvíce polepšil dosud pátý Bernal, jenž dnes na ostatní favority najel přes půl minuty a z pátého místa poskočil na druhé. Na Alaphilippa ztrácí minutu a půl, před třetím obhájcem vítězství a svým kolegou týmu Ineos Britem Geraintem Thomasem má náskok pěti sekund.

Kreuziger zůstává patnáctý

Jediný český zástupce v pelotonu Kreuziger se před závěrečným stoupáním dvakrát dokázal vrátit do skupiny jezdců, kteří se soustředí na celkové pořadí. Nakonec se jich ale neudržel a cílem projel na 24. místě s více než desetiminutovou ztrátou na vítěze. V průběžném hodnocení zůstal patnáctý, za Alaphilippem zaostává o 17 minut.

Do etapy již nenastoupili Brit Luke Rowe a bývalý mistr světa v časovce Němec Tony Martin, kteří neuspěli s odvoláním proti vyloučení za vzájemnou strkanici v průběhu 17. etapy. Oba navíc dostali pokutu 1000 švýcarských franků (zhruba 23 tisíc korun).

Oba týmy se postavily za své závodníky a podaly ještě ve středu večer společně protest proti jejich diskvalifikaci. Vyloučení podle nich bylo příliš přísným trestem. Jako dostatečný trest navrhovaly varování a pokutu. Jejich snaha zvrátit rozhodnutí jury však byla dnes zamítnuta, přestože se oba jezdci za své chování omluvili ve společném videu.

Tour de France - 18. etapa (Embrun - Valloire, 208 kilometrů):

1. Quintana (Kol./Movistar) 5:34:15, 2. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -1:35, 3. Lucenko (Kaz./Astana) -2:28. 4. Kämna (Něm./Sunweb) -2:58, 5. Caruso (It./Bahrajn-Merida) -3:00, 6. Benoot (Belg./Lotto-Soudal), 7. Woods (Kan./EF Education First), 8. Bernal (Kol./Ineos), 9. Pauwels (Belg./CCC) všichni -4:46, 10. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -5:18, …24. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -10:12.



Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 75:18:49, 2. Bernal -1:30, 3. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 4. Kruijswijk -1:47, 5. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Quintana -3:54, 8. Landa (Šp./Movistar) -4:54, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Valverde (Šp./Movistar) -5:58, …15. Kreuziger -17:00.