Trénoval hlavně techniku hodů. Ve sportovním bowlingu hráči kouli roztáčí tak, aby do kuželek narážela po takovým úhlem, aby je všechny porazila. „Trénují se dohozy a různé herní situace, protože koule na naolejované dráze prokluzují a poté zatáčí. To se ale na různých dráhách liší,“ vypráví dnes devětadvacetiletý závodník.

Od mládí se mu dařilo. Ve čtrnácti letech se dostal do širší juniorské reprezentace a nasál atmosféru mládežnických šampionátů. „Poznal jsem, jak se bowling hraje ve světě. Soupeři byli dál než my, ale získali jsme poznatky, jak pracovat dál,“ vzpomíná bowler, patřící dnes evropské špičky.

Bowling se tlačí pod pět kruhů



Už na OH 1988 v Soulu byl bowling ukázkovým sportem, naposledy se dostal do užšího výběru pro Tokio. Bowleři se dál snaží proniknout do olympijské rodiny a naděje upínají k OH 2028 v Los Angeles, jelikož Spojené státy jsou kolébkou tohoto sportu. V Česku slaví sportovní bowling letos čtvrtstoletí od svého vzniku. Česká bowlingová asociace registruje přes šest tisíc hráčů.

Před helsinským stříbrem získal v roce 2016 titul na Evropském poháru šampiónů a o dva roky později přivezl ze stejné soutěže bronz. Podílel se i na zisku další bronzové medaile v soutěži trojic na mistrovství světa 2021.

„Už se o nás ví. V Evropě patříme do silné šestky sedmičky. Šampionát ve Finsku byl prvním větším turnajem po dvou covidových sezonách,“ pokračuje Lorenc, který postoupil z kvalifikace mezi čtyři nejlepší a v semifinále svedl tvrdou bitku v zápase na jednu hru s Finem Niko Oksanenem. „Bojovalo se až do poslední kuželky.“

V utkání o zlato se se střetl s vítězem kvalifikace, skvěle hrajícím Švédem Markusem Janssonem. Seveřan splnil roli favorita a triumfoval po výhře 279:192.

Další výzvou jsou v červenci Světové hry

„Stříbrná medaile je pro mě obrovským úspěchem. Věřím, že nemusí být poslední. Proti Švédovi jsem ale neměl moc šanci. Hrál famózně. Finále začal devíti striky (shození všech kuželek již prvním hodem – pozn.red.) a už s tím nešlo moc dělat,“ přiznává. „Na druhou stranu je úspěch, že jsem pro Česko získal první medaili na mistrovství Evropy.“

V létě čeká Jaroslava Lorence, který hraje za pražský klub expert King Pins, účast na Světových hrách v americkém Birminghamu, které se po ročním odkladu uskuteční od 7. do 17. července. Jedná se o jakousi olympiádu v neolympijských sportech.

„Na Světových hrách to bude v tomto sportu první česká účast. Kromě nejlepších Evropanů se tam střetneme s Američany a Korejci, kteří představují světovou špičku. Zahraju si soutěž jednotlivců a s kolegou Janem Mackem nastoupíme i ve dvojici,“ dívá se směrem k dalšímu vrcholu sezony.

Pracuja jako správce sociálních sítí

Nejdřív si dá ale zasloužený odpočinek, i když … „Po týdnu volna začnu trénovat, ale zároveň se budu muset zapojit do práce. Bowlingem se u nás nedá živit. Jsme okrajový sport a zájem sponzorů není takový, aby se mu mohl člověk věnovat profesionálně,“ vysvětluje Jaroslav Lorenc.

„Jsem OSVČ. Částečně se zabývám fotografováním, natáčení videí a pro Českou bowlingovou asociaci, ale i jiné firmy pracuju jako správce sociálních sítí. Důležité je, že si mohu práci uzpůsobit podle toho, jak potřebuju trénovat. Jsem za to rád, protože v klasickém zaměstnání by to nebylo možné,“ dodává.