Necelý měsíc zbývá do okamžiku, kdy se v Šanghaji čeští basketbalisté postaví k úvodnímu zápasu mistrovství světa proti hegemonovi svého sportu: výběru Spojených států amerických. Atmosféru turnaje nejlepších hráčů planety okusí po 37 letech. K tomu, aby si onoho 1. září nepřipadali na palubovce jako prvňáčci, kteří poprvé usedají do školních škamen, slouží příprava.

Co prodloužený víkend, to turnaj a na něm vždy tři duely. Už od zítřka se Lvi představí Praze, za týden v Hamburku a poté odletí na generálku do Soulu. „Devět zápasů je skvělá porce,“ pochvaloval si tahoun mužstva a čerstvá posila Chicaga Tomáš Satoranský (na snímku).