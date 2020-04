Zámořská basketbalová show jménem NBA se stejně jako další velké ligy nachází ve stavu (dočasného) zmrazení. Podle plánu mělo tento víkend startovat play-off, jednou z mála jistot v současném koronavirovém zmatku je ale fakt, že vyřazovací boje jen tak nezačnou. Pokud se na ně letos vůbec dostane.

Tomáš Satoranský | Foto: ČBF/Václav Mudra

Manažeři za velkou louží mají poměrně bujnou představivost, co se možných nouzových scénářů týče. Mluvilo se o tom, že se play-off odehraje bez diváků jako izolovaný turnaj. Třeba v Las Vegas, nebo dokonce kdesi na lodi v bouřícím oceánu. Že to zní bláznivě? „Podle mě by to basketu jenom uškodilo,“ myslí si Tomáš Satoranský.