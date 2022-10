„Zlato chutná velice sladce. Ten zápas se nevyvíjel úplně podle našich představ, necítily jsme se úplně nejlépe po fyzické stránce. Ale zůstaly jsme pozitivní a povedla se nám neuvěřitelná otočka. Po posledním míči jsme to oslavily, jak to říct… no, trošku sprostě,“ radovala se Hermannová.

Zatímco pro třiadvacetiletou Štochlovou je to první titul na okruhu, o osm let starší Hermannová triumfovala s bývalými spoluhráčkami čtyřikrát. „Je to náš největší společný úspěch, jsem na nás pyšná,“ svěřila se Hermannová.

OBRAZEM: Jak si sednou na písku? K Maki se posunula nohatá špagetka

Jejich dosavadním maximem bylo červencové stříbro z Agádíru. „Hodně jsme investovaly do tréninku. Cítily jsme se dobře, ale bohužel se nám to nepodařilo prodat na Maledivách. Přemýšlely jsme, jestli v Dubaji vůbec máme hrát. Ale zatnuly jsme pěsti a bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsme udělaly. Splnily jsme slib a bojovaly až do posledního balónu,“ dodala Hermannová.