/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE/ Už ho nikdo nevymaže z tabulek. První koš na mistrovství světa v historii samostatné České republiky zaznamenal Vojtěch Hruban. Nikdo se zítra nebude ptát, že padl z trestného hodu. Nymburský křídelník nakonec zapsal třináct bodů.

Co si budete nejvíc pamatovat z utkání s hvězdnou Amerikou?

Doufám, že všechno. Byl to zápas, který by se neměl zapomenout. Skvělá atmosféra, neuvěřitelné množství českých vlajek a českých fanoušků. Podporu jsme opravdu cítili a slyšeli na hřišti, i když to pro ně muselo být náročné. Začaly to u hymny, kdy jsme si opravdu uvědomili, že tady jsme, že hrajeme proti USA. Pak první koše a další věci. Budeme si to pamatovat do konce života.