Šestadvacetiletý rodák z Brna přitom v japonském Hačiodži předváděl výborné výkony: v kvalifikaci i v semifinále byl nejlepší a do včerejšího finále šel jako jeden z hlavních favoritů na titul, závěrečné „balvany“ mu ale vůbec nesedly.

„Finále bylo hodně těžké, bojovalo se o každý chyt. Byl to dost moderní styl, hodně koordinační a dynamický. Směrem k olympiádě je určitě dobré vidět, že v něm mám velké rezervy a vím, na čem pracovat,“ řekl český reprezentant po finálovém závodě.

Nula je zklamáním

Na prvním boulderu měl Ondra potíže se vůbec zachytit a nedařilo se mu ani na dalších třech cestách. V šestičlenném finále tak obsadil poslední místo. Zvítězil domácí reprezentant a vítěz letošního Světového poháru Tomoa Narasaki.

„Celkově bych řekl, že pro mě první disciplína dopadla úspěchem díky tomu, že jsem postoupil do finále. V něm jsem ale měl zápis čistá nula, což je určitě zklamání,“ hodnotil Ondra své vystoupení. Nyní je v Japonsku na řadě lezení na obtížnost, což je jeho královská disciplína, a opět bude patřit mezi adepty na medaile.

Pro lepší orientaci: v boulderingu závodníci lezou několik krátkých tras bez lana a v daném časovém limitu se snaží dostat nahoru.

V případě lezení na obtížnost mají borci za úkol zvládnout dvě delší cesty. Lezou jištěni lanem a během šesti minut se musejí „vydrápat“ co nejvýš, ideálně až na vrchol. Třetí disciplínou je pak lezení na rychlost, doména sprinterů.

Tokio se blíží

Na letošním šampionátu se ovšem Ondrova pozornost upírá především směrem ke kombinaci, která bude na programu na závěr. Nejlepších sedm závodníků si totiž zajistí přímý postup na olympiádu v Tokiu, kde si sportovní lezení odbude historickou premiéru pod pěti kruhy. A o olympijské medaile se bude za rok zápolit právě v kombinaci všech tří disciplín.

„Je to samozřejmě důležitý závod, ale nejsem nervóznější než na jiných šampionátech. To, že tentokrát jde o kvalifikaci na olympiádu, není až tak svazující, protože budou i další možnosti. Bylo by pěkné se nominovat už teď, ale kdyby se to náhodou nepovedlo, přijdou další šance,“ prohlásil Ondra.

Držitel mnoha medailí i rekordů z lezení ve skalách by měl v Tokiu patřit k největším českým nadějím.