Další duel čeká české softbalisty již zítra, kdy v Havlíčkově Brodě vyzvou od 19:00 Japonsko. Mexiko naopak na šampionátu podruhé prohrálo.

Mexičané vstoupili do utkání lépe, první bod si připsali hned v úvodní směně. Lenny Villalvazo se nejprve dostal na třetí metu po delším odpalu do pravého vnějšího pole a spoluhráč Edgar Lopeze doběhl pro vedení 1:0. Druhý bodový zápis přidali Mexičané ve druhé směně, úspěšný byl opět Lenny Villalvazo, který po dvojmetovém odpalu stáhl na domácí metu svého spoluhráče.

Pak už dobíhali pro body pouze domácí hráči, kteří ve třetí směně vyrovnali. Po metách zdarma se posunul nejprve Patrik Kolkus a Marek Malý, který byl trefený do hlavy. Oba poté stáhl z pole dalekým dvojmetovým odpalem Patrik Kopečný. Tím pro český tým zařídil první body na domácím šampionátu.

Nadhazovač Holobrádek zvládl kritický moment

Úspěšnému odpalu předcházelo ošetřování mexických polařů, kteří se po zákroku vzájemně srazili a několik minut leželi na zemi. Utkání se nerozhodlo ani v závěrečné směně. V ní byl kousek od homerunu Patrik Kolkus, míč ale v levém zadním poli zachytil mexický zadní polař. „Doufali jsme, že už to tam přeletí. Když byl míč ve vzduchu, přicházelo mrazení, že by se to mohlo podařit. Nakonec to o centimetry nevyšlo,“ popisoval Martin Malý.

V nastavené směně, ve které začíná tým s pěšcem na druhé metě, se dostal český tým pod velký tlak. Mexičané obsadili všechny mety a do konce scházely dva outy. Skvělý výkon ale předvedl nadhazovač Michal Holobrádek, který strikeoutem vyřadil následující dva pálkaře. „Kritickou situaci jsem se snažil nevnímat. Soustředil jsem se hlavně na pálkaře,“ tvrdil Michal Holobrádek. Zápas poté rozhodl Marek Malý, který stáhl pro rozhodující bod Patrika Kolkuse.

„Na tento moment asi dlouho nezapomeneme. Bylo to jedno z nejlepších utkání mé kariéry. Hodně moc jsem vnímal publikum, které mě po každém nadhozu podporovalo. Bylo to něco úžasného,“ prohlásil Michal Holobrádek, jeden z nejlepších evropských nadhazovačů.

V neděli čeká český tým Japonsko, a to v Havlíčkově Brodě od 19:00. „Tohle vítězství bylo velice důležité. Kdybychom prohráli, hodně bychom si zkomplikovali postup ze skupiny. Na Japonce si rovněž věříme, umíme na ně zahrát,“ dodal Holobrádek.