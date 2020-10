Všechno je zavřené. Tělocvičny, posilovny či bazény. Kvůli pandemii koronaviru a vládnímu nařízení by lidé neměli sportovat (závodit, hrát…). Ale i to se dá obejít a prorazit zeď. Stačí se podívat na dva příklady z amatérského i profesionálního sportu.

Poslední závod v Česku měli orientační běžci 4. října. Od té doby nic. Přesto zafungovala vynalézavost…

V principu si v komunitě řekli: „Když to nejde doma, půjde to v Německu.“ A už tuhle sobotu do Lückendorfu (vesnice hned za hranicemi v Sasku) vyrazí stovky Čechů. Přesně 434 nadšenců, kteří se těší do lesa.

„Bohužel, u nás si teď nezazávodíme. Ač se v lese běhá po jednom, v našich pravidlech stojí, že akcí je celý závod. Nešlo by to obejít. A tak si lidé našli alternativu,“ podotkl Petr Klimpl, místopředseda Českého svazu orientačních sportů.

Ovšem pozor – tahle akce není trucpodnik. Závod Saxbo je mezi běžci hodně oblíbený už řadu let. Běžně ho pořádají Češi společně s Němci. Teď to bude jen na klubu z Žitavy. Do Lužických hor vyrazí z nejrůznějších končin země. Navzdory koronaviru: plno z Prahy, ale i z Jičína či Krnova.

„Němci jsou rádi. A úřady povolují Čechům vstup na čtyřiadvacet hodin,“ dodal Klimpl.

Avšak ještě víc jsou teď biti profesionální sportovci, čeští reprezentanti. Úředníci ve své bublině na ministerstvu zdravotnictví zapomněli, že by někdo potřeboval výjimku. Třeba plavci. „Běžní lidé vydrží, když si nepůjdou zaplavat, jenže pro nás je to práce,“ vzkázala uznávaná trenérka Petra Škábová.

Svaz zareagoval hned, pro osmnáct vyvolených zamluvil pobyt na Slovensku. A po testech na covid-19 už nyní Češi trénují v Šamoríně nedaleko Bratislavy.

Ale to není pořád všechno. Pak se parta v čele s Janem Mickou přesune do Makedonie. Tamní mítink je v době sportovní bídy velké lákadlo. „Počítají s námi, očekáváme tam kvalitní účast,“ dodala Škábová.

Jak vidno, sportovce není snadné porazit.