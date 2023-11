/FOTOGALERIE/ Patří mezi nejzkušenější hráče pražských Lvů, přesto přiznává. „Jsem nervózní, kdo by taky nebyl? Když jsem šel do Prahy, toužil jsem po Lize mistrů a můj sen se splnil. Jde pro mě o zážitek, kvůli kterému dělám volejbal,“ říká Milan Moník, jenž se dnes poprvé v kariéře představí v nejprestižnější klubové soutěži Evropy.

Lvi se chystají na zápas Ligy mistrů v belgickém Maaseiku. | Foto: VK Lvi Praha

O premiéru se jedná také pro Lvy, na něž čeká v Maaseiku přetěžký úkol. Greenyard nejsou žádní „nazdárci“, belgický titul vyhráli šestnáctkrát, pohár čtrnáctkrát a v Lize mistrů se v letech 1997 a 99 dostali až do finále. „Víme o co hrajeme. Budeme bojovat,“ neskládá zbraně 35letý reprezentant. Utkání začne ve 20.30 a do svého programu ho zařadilo iVysílání ČT sport.

Milane, jaká byla cesta?

Příjemná. Let trval 75 minut a cesta z Düsseldorfu do hotelu další hodinu. Oproti tomu, co jsme zažívali v létě s nároďákem, kdy jsme se vypravili až do Brazílie, to byla procházka růžovým sadem.

Co říkáte na halu? Na české poměry je v ní hodně světla, neoslňují vás?

Pro mě jako libero je to v pohodě. Důležité bude, aby si zvykli nahrávači a útočníci. Hala mi přijde příjemná, jelikož jsou tribuny ze všech čtyř stran. Trénovalo se mi dobře.

Zjišťoval jste, jestli se dá očekávat plný dům?

To netuším. Vzhledem k tomu, že jsme jeli skrz město a neviděli ani človíčka, tak si to úplně nemyslím. Necháme se překvapit.

Jak vnímáte soupeře?

Uvědomujeme si, že nás čeká kvalitní tým, který má dlouhou volejbalovou historii. V Lize mistrů ale nenajdete lehkého soupeře.

Jedná se o favorita?

Ano, v Lize mistrů jsou jako doma a pro nás jde o první účast. Zase do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, jak se nám bude dařit.

Pro Čechy je Maaseik spojený s reprezentanty Adamem Bartošem a Josefem Polákem. Jaké bylo vaše setkání?

S Adamem jsme se viděli po delší době, proto jsme si pokecali více. S Pepou jsme byli v létě v nároďáku, tak jsme se jen pozdravili. Nebylo moc času, možná si sedneme po utkání. Uvidíme, jestli se spolu budeme chtít vůbec bavit. (směje se)

Jsou v pohodě? Z pěti posledních zápasů čtyři prohráli.

Pokud nejde o fámy, tak mají někteří hráči Maaseiku zdravotní problémy. Nevím, jak vážné, to se uvidí až podle sestavy. A co se týče výsledků: my ze tří posledních zápasů také dva prohráli. Jsem rád, že jsme se v Brně chytili a nyní doufáme, že na to navážeme.

Co od Belgičanů čekáte?

Pečlivý a agresivní volejbal. Takový, jaký se snaží dneska hrát všichni – od kvalitního servisu po následnou obranu. Stejný, jaký bychom chtěli ukázat my. Podání je v moderním volejbale alfou a omegou. Komu půjde, bude mít cestu za vítězstvím snazší.