Bývalý vodní slalomář Zbyněk Pulec se kvůli zkrácenému důchodu obrací na soud. I když má podporu mezi sportovci, od Klubu olympioniků a na jeho nároku trvá i veřejný ochránce práv, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vidí situaci jinak.

Zbyněk Pulec. | Foto: Se svolením Zbyňka Pulce

Deník upozornil na případ vodního slalomáře, který startoval na OH 1972 v Mnichově a je ve sporu s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) o nesprávně vypočítaný starobní důchod, letos 24. února.

Kauza nyní pokročila. Na ČSSZ už byla podána žaloba k soudu. „Chtěl bych říct, že přiznání plné výše důchodu vnímám jako dosažení spravedlnosti, proto za ni bojuji,“ sdělil bývalý reprezentant a účastník olympijských her v Mnichově 1972 Pulec.

Pětasedmdesátiletý Zbyněk Pulec vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK. Po skončení sportovní kariéry byl profesionálním trenérem, pracoval i jako vědecký pracovník ČSAV, poznal dělnické profese a po roce 1990 ve třech oblastech podnikal.

Zřejmě ho hodili do pytle s věčnými studenty

Přesto mu případ nedává spát. „Po opětovném prolistování veškeré dokumentace jsem přesvědčený, že hlavní příčinou této situace je selhání legislativců, kteří tvořili ‚nový‘ zákon. Chápu, že mělo dojít k především k postižení takzvaných věčných studentů, kteří si prodlužovali mládí, ale muselo jim být přece známo, že existují případy, kdy uplatnění tohoto znění zákona může někoho poškodit,“ divil se Pulec.

Současní sportovci se případu mírně řečeno podivují. „Přijde mi směšné, že člověk, který reprezentoval tuto zemi, je za to nakonec trestán. Věřím, že se domůže spravedlnosti,“ napsal Deníku olympijský vítěz ve vodním slalomu kajakář Jiří Prskavec.

Podobný názor má další medailista z Tokia Lukáš Rohan. „S panem Pulcem se známe. Celá situace mi přijde dost bizarní. Je mi líto, že to musí řešit soudní cestou, ale nejsem právník, ani odborník na důchody, takže skutečný stav nemohu posoudit,“ sdělil svůj názor kanoista Lukáš Rohan.

Klub olympioniků: Jsme malí páni

Sportovcům, kteří reprezentovali Česko pod pěti kruhy, pomáhá Klub olympioniků. Jenže v tomto případě jsou prý funkcionáři bezmocní. „Pokud bychom nalezli nějakou páku, tak ji použijeme, ale naše možnosti jsou v tomto směru omezené. Neumíme to ovlivnit,“ prohlásil Oldřich Svojanovský, předseda Klubu olympioniků.

„Nevím, proč problém dolehl právě na něj. V podobné situaci bylo víc sportovců. Můžeme ho podpořit morálně, ale postarat se o to musí někdo, kdo o tom rozhoduje. Náš klub to nemá v gesci. Na to jsme malí páni,“ krčí rameny. „Když už se tom jednalo na úrovni ministerstva a ombudsmana, tak se v tom mělo pokračovat tam.“

Za Zbyňkem Pulcem stojí i zmiňovaný veřejný ochránce práv, jenže jeho hlas na MPSV nebyl vyslyšen. „Funkce ombudsmana nenahrazuje státní orgány. Podle našeho názoru má pan Pulec na důchod v rozsahu, v jakém požaduje, nárok. Mělo by být přihlédnuto k jeho zásluhám a k mimořádnosti případu,“ sdělil redakci ombudsman Stanislav Křeček.

„Na ministerstvu jsme pana Pulce v jeho stížnosti podpořili. Ale jestli to tam vnímají jinak, těžko můžeme v této věci víc udělat. Není v naší moci rozhodnutí změnit. Stává se, že naší žádosti není vyhověno,“ dodal.

Ministerstvo si stojí za svým



„Úřady v tomto případě postupovaly striktně podle zákona. A ten platí pro všechny. Právní úprava neumožňuje započítat studium nad zákonný limit, ani neumožňuje studium hodnotit jako dobu zaměstnání. Už v roce 2011 byla ze strany MPSV zamítnuta žádost o odstranění tvrdosti zákona v případě dotyčného, neboť hodnocení doby studia po osmnáctém roce věku bylo provedeno zcela v souladu se zákonem. Obdobné rozhodnutí mu loni po opakované žádosti poskytl ministr Jurečka.“

Eva Davidová, mluvčí MPSV