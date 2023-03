O valorizaci důchodů se bojuje ve sněmovně, v senátu a spor nejspíš skončí u Ústavního soudu. Z logiky věci je zřejmé, že by se mělo něco ušetřit, aby ze ztenčujícího krajíce zbylo i pro naše potomky. Ale psát chci o něčem jiném…

Zbyněk Pulec a přátelé. | Foto: Se svolením Zbyňka Pulce

S výší důchodu má problém i Zbyněk Pulec. V době, kdy reprezentoval ve vodním slalomu, přišla tehdejší vrchnost s nabídkou, aby si odložil studium a mohl se v klidu připravit na olympijské hry.

Po letech úřady vyrukovaly s tvrzením, že studoval moc dlouho, a doba strávená na vysoké škole po olympiádě se mu nezapočítá do odpracovaných let. Víc jak dekádu dokládá, že je v právu, ale pro dnešní vrchnost patří do stejného pytle jako ti, kteří si prodlužovali bezstarostná studentská léta nad rámec stanovené normy.

Jenže Zbyněk Pulec nevysedával po lokálech – musel tvrdě trénovat. Někdejšího reprezentanta by víc než výhra v soudním sporu a doplacení ušlé penze zahřálo u srdce, že jeho snažení nebylo zbytečné.