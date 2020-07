Jenže v Dukle jsou v K2 další skvělí závodníci. Čtvrtý pár z loňského MS si zpočátku si na stříbřité hladině udržoval mírný náskok, ale finiš dvojice Jakub Špicar – Daniel Havel byl nad jeho síly. Zvítězil o 0,054 sekundy, což dělá zhruba dva decimetry.

„Čekali jsme na potvrzení od cílové kamery, protože to byl hodně těsný dojezd,“ usmíval se Havel. „Byla to naše nejlepší jízda, co spolu sedíme v jedné lodi,“ doplnil ho Špicar. „Myslím, že bychom byli spokojení, i kdybychom o takový kousek prohráli. Hodně jsme se zlepšili,“ dodali unisono svěřenci trenéra Jana Součka.

Na červnových kontrolních závodech s Dostálem a Šloufem jasně prohráli. „Od té doby jsme udělali ohromný pokrok. Dokázali jsme manko stáhnout a být konkurenceschopní. Věděli jsme, že když na tom budeme dobře a jízda nám sedne, tak můžeme kluky porazit,“ pokračoval Havel ve sluncem zalitém areálu vodních sportů.

Jejich posádka má za sebou i mezinárodní úspěchy. Na světovém šampionátu v roce 2017 v Račicích skončili třetí. „Jenže pak jsme si vybrali krizi. Ani nevíme pořádně proč se nám v lodi nedařilo všechno správně sladit,“ vzpomínal chlapík sedící na pozici háčka.

„Letos se se nám ale v tréninku postupně vracelo sebevědomí. Věřili jsme si, že když neuděláme chybu, můžeme s kluky rovnocenně bojovat. Máme radost, že se nám to dneska podařilo zvrátit,“ pochvaloval si.

V rozhodujícím finiši sehrálo svou roli i to, že Špicar s Havlem jsou lehčí než jejich rivalové. „V závěru dojíždí loď setrvačností. Posledních sto metrů je už každý vytuhlý a myslím, že nám nižší hmotnost pomohla,“ přemítal Havel.

„Když se podívám na celý závod, tak Pepa s Radkem asi čekali, že nám ze začátku víc odjedou. V cíli pak říkali, že se nedostali do správného tempa. To je asi rozhodilo,“ vyprávěl. „Byli favoriti. Počítá se, že pojedou na olympiádu, ale závodit v domácí konkurenci někdy může být někdy těžké. My jsme to poznali právě po naší medaili.“