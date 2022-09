„Všechno je nachystáno a funguje, jak má. Dolaďujeme jen detaily. Kromě hlavního diváckého sektoru je připravená zastřešená mobilní tribuna. Věřím, že díky zvýšené kapacitě vytvoří diváci báječnou atmosféru,“ říkal pár desítek hodin před sobotním slavnostním zahájením šéf organizačního výboru šampionátu Dušan Macháček s tím, že i s místy k stání by se do areálu vešly tři tisícovky fanoušků.

Račice hostily MS naposledy v roce 1993. Tehdy na skifu vybojoval stříbro Václav Chalupa. Letošní akce je od té doby největším veslařským podnikem. V roce 2017 se pořádalo mistrovství Evropy, o rok později juniorské MS a loni šampionát do 23 let.

„Mistrovství světa dospělých je o stupeň výš. I požadavky federace FISA jsou někde jinde, a tak jsme areál pečlivě nachystali,“ upozornil ředitel Labe arény Ústeckého kraje Michal Kurfirst a přidal perličku. „O závodníky a veškerý doprovod bude náležitě postaráno. Objednali jsme tři tuny masa a čtyři tuny příloh.“ Zmínil i zajímavost v podobě výstavy Row row row, která představí veslařský sport očima současných českých umělců. „K vidění bude za mobilní tribunou po celou dobu šampionátu.“

Organizátoři se hodně věnovali výzdobě areálu. „Velkoplošný branding tu zažívá premiéru. Z dálky je vidět, že na věži jsou velké bannery. Diváci budou moci sledovat jízdy během celé dvoukilometrové tratě na dvou opravdu velkoplošných obrazovkách. Najdou na nich i údaje o mezičasech a frekvenci posádky. Těším se, půjde o světovou premiéru,“ pochlubil se Macháček.

Všichni si přejí, aby se deštivé počasí na příští týden umoudřilo a nad Labe Arenou vysvitlo sluníčko. „Bylo by to lepší, ale veslaři jsou velice odolní, jezdí i v dešti. Rozhodit nás mohou bouřky. Když se blýská, nesmí si závodit. Problémy by mohl způsobit i silný boční vítr. Na tuto variantu vypracovala FISA manuál, ale jedná se o nouzové řešení. Doufáme, že na něj nedojde,“ přiznal Macháček. Rozpočet je zhruba sto milionů korun. Organizátoři v době přidělení MS netušili, jak se bude vyvíjet ekonomika a poroste inflace. V té době museli výpravám garantovat ceny za ubytování.„Pevně věřím, že skončíme na nule. Každé procento nad ní budeme vzhledem k okolnostem považovat za úspěch,“ pokyvoval hlavou šéf organizačního výboru.

Vrcholná akce odstartuje v neděli a potrvá až do té příští (25. září). Na startu bude 930 závodníků z 65 zemí a mezi nimi se nebude chtít ztratit třináct českých posádek. Bude se bojovat o dvacet sad medailí. K nim se v Česku poprvé přiřadí devět paraveslařských disciplín.„Start paraveslařů byl velkou výzvou. Pro vozíčkáře se na startu budovala nájezdová rampa. Bylo potřeba zajistit bezbariérový prostor a v tomto ohledu i hotelové ubytování, což není v Česku úplně běžné,“ zmínil Macháček.

Mistrovství světa se kvůli pandemii koronaviru a odkladu olympiády konalo naposledy před třemi lety v Rakousku. Češi dosáhli na medaili o rok dřív v Plovdivu, kdy vystoupil na stříbrný stupínek Ondřej Synek. Jenže mezitím hvězdný skifař ukončil kariéru a stal se z něj sportovní ředitel Českého veslařského svazu.

Pětinásobný mistr světa využije MS k oficiální rozlučce před diváky. Na exhibici nejúspěšnějšího českého veslaře dorazí řada bývalých skifařů v čele s dvojnásobným olympijským vítězem Novozélanďanem Mahém Drysdalem. Jejich závod na 500 metrů je na programu závěrečný den hned po skončení posledního finále. „Co vím, tak Ondra už pár týdnů trénuje. Nenechává nic náhodě a týdně shazuje dvě kila. Po dlouhých měsících znovu usedl do skifu a říkal, že v tempu zvládne už 250 metrů,“ prozradil marketingový manažer ČVS David Kyncl.