S Radkem Šilhanem se známe od doby, kdy pracoval v marketingu Rádia Blaník. V té době začal moderovat v TV Prima přenosy fotbalové Premier League. Pokaždé byl plný energie, nápadů a pusa se mu nezastavila. Jeho láska ke sportu, fotbalu zvlášť, je pověstná. Když jsme se sešli k rozhovoru na konci ledna v Chomutově, byl ještě předsedou místního plaveckého oddílu. Když jsme rozhovor končili, řekl, že za hodinu jím už nebude. Rozhodl se po devíti letech položit funkci. Důvodem je, jak řekl, „únava materiálu“.

S televizním moderováním sportovních televizních přenosů jsi začal před 13 lety na TV Prima, kde jsi uváděl přenosy fotbalové Ligy mistrů a britské Premier League. Jak ses k tomu vlastně dostal?

Přes konkurz. Může za to Eva Decastelo, dříve Aichmajerová. Moderovali jsme spolu pro Českou unii sportu anketu Nejúspěšnější sportovec roku. Tam mi řekla o tom, co Prima připravuje a já šel na konkurz, do té doby televizí zcela nepolíben.

Radek Šilhan byl v letech 1996 – 1997 sportovní redaktor Radia FM Plus, od roku 1997 do 1999 sportovní redaktor Radia Agara. V letech 2000 – 2005 působil jako tiskový mluvčí a vedoucí marketingu sázkové kanceláře Fortuna. Promotérem v Rádiu Blaník byl v letech 2005 - 2006. V období 2007– 2014 byl moderátorem fotbalových studií při utkáních ME v kopané, Premier League a Ligy mistrů na TV Prima, příp. Prima Cool. Od roku 2016 je členem redakce O2 TV sport, moderátor studií a komentátor fotbalu. V letech 2011 - 2020 byl předsedou TJ Slávie Chomutov.

Když se lidé poprvé dostanou na obrazovku, většinou se jim jejich první přímý přenos vryje nesmazatelně do paměti. Pamatuješ si svůj první přenos, své první moderování, jaké to bylo?

Byla to Premier League. Než TV Prima uvedla fotbalové mistrovství Evropy, tak jsme se vše učili právě na britské lize, na kterou televize měla vysílací práva. Které týmy hrály v mém prvním přenosu, si nepamatuji, ani kdo byl mým prvním hostem. Vím jen, že jsme před tím měli celou řadu generálek, které byly úplně na nic, protože při generálce nesvítí to pověstné červené světlo. Takže když se pak poprvé na ostro rozsvítilo, propotil jsem košili, ale žádný velký průšvih to nebyl.

Dnes už jsi společně například s Petrem Svěceným a Michalem Hrdličkou stabilní součástí sportovní redakce na O2 TV, kde komentuješ a moderuješ sportovní přenosy, hlavně fotbal. Vzpomeneš si na nějaký fatální přebrept nebo omyl, který jsi dostal v přímém přenosu do vysílání?

Nevzpomenu, myslím, že takový žádný nebyl. Občasné přebrepty jsou normální, stává se i to, že si spleteš hráče. Tvrdím, že chyby dělají z lidí lidi. Co by bylo mnohem horší, kdyby se divák u přenosu nudil. Měli by se bavit.

Všichni známe komentování Roberta Záruby a jeho pověstné hlášky. Ve chvíli, kdy je použije, to vypadá, že je právě vynalezl. Robert je ale velmi pečlivý při přípravě a řadu z nich si napíše už před televizním přenosem, aby je pak vhodně využil. Jsi taky komentátor, který hodně dá pečlivé přípravě, anebo jsi příznivec improvizace?

Nemám tyhle věci nikdy dopředu připravené. Nejsem tedy typ jako Robert Záruba. Nejsem tvůrce legendárních vět a hlášek. Naopak sázím na to, nestrhávat na sebe pozornost. Divák by měl veškerou pozornost upínat na sport, na fotbal a ne na to, čím překvapí komentátor. Snažím se diváka příliš nerušit. Nechci, aby skončil zápas a divák namísto toho, aby hodnotil výkon hráčů, hodnotil výkon komentátora. Bylo by něco špatně, kdyby komentátor ve vnímání diváků utkání spíš kazil. Stejně u fotbalových diskusí přijímám roli pokorného průvodce, i když mám rád fotbal, tak pozvaní experti toho přeci jen ví mnohem víc než já.

Ze všeho nejraději lyžuješ, když si chceš odpočinout, vyrážíš na sjezdovky. V televizi jsi ale spojován nejčastěji s fotbalem. Máš svůj oblíbený tým? Máš syna, který hraje fotbal za B tým pražské Slavie. Máš tam své fotbalové srdce?

Nemám. Já ho nemám nikde. Tím, že jsem se narodil na Plzeňsku, pak studoval v Praze a teď žiji už více než 20 let na Chomutovsku, jsem nikdy neměl vyhraněný klub. Mám kluby, které jsou mi víc sympatické podle toho, jak hrají, kdo je trénuje. Klub si ztotožňuji s trenérem. Například klub, se kterým ne vždy sympatizuji, je pražská Sparta. Ale i tady jsou výjimky, například když ji vedl Vítězslav Lavička, přál jsem jí úspěch.

Jako velký fanoušek fotbalu, moderátor a komentátor fotbalových událostí musíš být pyšný na svého syna Vojtěcha, který, jak už jsme prozradili, hraje za B tým pražské Slavie a zahrál si v A týmu i v národním týmu. Jsi pyšný otec?

Zpočátku jsem byl, dnes už ale můžu říct, že se k tomu všemu dostal velmi brzo. Když mu bylo před dvěma lety 18 let, tak už jsem z něj necítil žádnou vášeň. On si plnil vše tak, jak mu ukládá profesionální smlouva, ale už se z něj vytratila ta vášeň. Někdo kdysi řekl, že životnost vrcholového sportovce je deset let a já myslím, že to byl ten důvod. Od dětství hrál na špičkové úrovni a velmi brzo dosáhl všeho. V patnácti zájem velkých klubů (Man. City, Lipsko), profi smlouva, o rok později soustředění a s áčkem FK Teplice. Když se shodou okolností po příchodu na Slavii hned po týdnu dostal do sestavy A týmu, kde vstřelil hned v prvním zápase branku, tak to neustál. Myslel si, že teď už to umí a dostal opravdu velkou facku. Tréninkově zanedbal půl roku a dostává se z toho ještě teď a já věřím, že se z toho dostane. Pokud v sobě najde ztracenou vášeň, tak má šanci.

Simona nastavila laťku vysoko

Je to asi obecně problém většiny mladých sportovců, kteří dostanou profesionální smlouvu. Řada z nich odvede pro klub vše podle smlouvy, dostane odpovídající plat a život jde dál. Nadšení chybí. Vnímáš to tak?

Je to otázka té vášně, mám s tím zkušenosti i od dcery. Byla mnohonásobnou mistryní republiky v plavání a vášeň ztratila. Sportovci nejlepší úrovně si ji umí zachovat, žijí sportem v každém okamžiku. Podívej se na Ronalda. Každý víkend musí dokazovat světu, že je nejlepší. A každý víkend to světu dokáže. Myslí na fotbal ráno, v poledne a usíná s fotbalem. Spousta mladých to tak nemá. Oni si odtrénují, dřou a makají. Ale skončí trénink a oni mají pocit, že to skončilo a v tu chvíli přestávají sport dělat. Vrhnou se na své Instagramy, Facebooky a telefony. Ale takhle to dělat nejde.

Kromě moderování a komentování sportu jsi sám sportovní „bafuňář“, jsi předsedou TJ Slavie - plaveckého oddílu v Chomutově. S ním je spojená Simona Kubová, dříve Baumrtová. Jak často předseda oddílu zažije ve svých řadách takový talent?

V historii chomutovského plavání se to ještě nestalo. A je otázka, jestli se to ještě někdy stane, protože Simona nastavila laťku velmi vysoko, obdivuji ji. Je to o té vášni u mladých sportovců. Protože jestli Simonu něco charakterizuje, tak je to obrovská vášeň. Ta se snoubí s pohybovým talentem, je velký dříč a miluje plavání. A z jejího úspěchu těží i další. Například Tomáš Franta nebo Jakub Štemberk, protože se v Chomutově zavedl nějaký model práce a ten jim vyhovuje.

Když moderuješ fotbal, když udílíš rady svému synovi anebo když jsi seděl v křesle předsedy plaveckého oddílu, řídil ses někdy radou od někoho, která ti zásadně poznamenala život, jak ta rada zněla?

Často mi v hlavě vytanou slova hokejové legendy, litvínovského Ivana Hlinky. „Hlavně se z toho neposrat“. A platí to při úspěchu i při neúspěchu. Je mi líto, že se nám v plaveckém prostředí v poslední době nakupilo mnoho zlého, nemoci a úmrtí. Proto často sám sebe plísním, když se zabývám nesmysly, které mě rozčilují. Doba je dnes zvláštní a divná, často se honíme za věcmi, které nejsou podstatné. Unikají nám podstatné věci, na které si vzpomeneme, až když se stane něco hodně nepříjemného.

Jan Beneš