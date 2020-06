Dnes se vrací na ostrovy. Na letišti v Edinburghu ho vyzvedne přítelkyně. Ragbista Martin Cimprich je znovu v akci! Po karanténě se vrátí k tréninku a také do školy. Ano, český šikula teď rozvíjí svůj talent nejen se šišatým míčem.

Domů z Británie se dostal zdlouhavou cestou v květnu a s negativním výsledkem si odbyl koronavirový test. Pobýval u rodičů, skoro celou dobu trénoval s říčanským týmem a dokonce odehrál dva přáteláky. Nic nového… V „satelitu“ u Prahy hraje ragby od deseti let. „Je to tady sport číslo jedna. Chvíli jsem ho kombinoval s fotbalem, ale ragby mě bavilo víc,“ vzpomíná.

Spojit sport a školu

Cimprich se postupně dostal až do extraligového áčka. Jako teenager hrál proti nejlepším rok. Hned po maturitě odešel do Skotska. Povedený krok. Důkazem, že se mu daří, bylo vítězství v anketě Ragbista roku 2019. „Chtěl jsem spojit sport se školou. I kdyby se mi povedlo hrát profesionálně, je dobré mít něco v záloze,“ pokyvuje hlavou Cimprich.

Před dvěma roky se dostal na Queen Margaret University, kde studuje obor Business Management. Když se zabydlel na univerzitě, začal hledat uplatnění v ragby. „Agent mi pomohl do klubu z druhé nejvyšší skotské ligy. Další rok jsem se posunul výš a hraji poloprofesionální soutěž za Boroughmuir Bears,“ vypráví.

Nejraději nastupuje na pozici útokové spojky. „Byl jsem tu jediný cizinec, ale Skotové jsou z Britů nejpřívětivější. Mezi spoluhráči jsem si našel kamarády.“

Ragby hraje i přítelkyně

„Vždy jsem chtěl hrát ragby profesionálně. To byl hlavní důvod, proč jsem do Skotska odešel. Jsem ale realista. Šance, že bych získal profesionální angažmá, není moc velká. Na druhou stranu jsem od profesionální ligy jen o jednu úroveň níž a pořád mi je jen 21 let. Mám prostor na zlepšení, ačkoli udělat poslední krok bude těžké,“ přemítá mladík, který je ve Skotsku s přítelkyní. Žijí v pronájmu. „Kristýna tu studuje psychologii a za univerzitu hraje ragby,“ usmívá se.

Vztah ho nabíjí. „Vždy se o všechno podělíme. Život ve Skotsku nás baví. Edinburgh je pěkné město se čtyřmi vysokými školami a plné studentů.“ Výhodou je, že nemusí platit školné. Pomohlo mu, že začal studovat ještě před brexitem. „Vydrží mi to po celou dobu. A co se týká živobytí? Dílem mě podporují rodiče a určitými bonusy mi přispívá klub.“

Skoti patří k elitě

Cimprich se vrací i do Česka. To když jej povolá kouč do národního týmu. Děje se tak pravidelně. „Nemám s tím žádné výdaje, rugbyová unie mi proplácí letenky. S kluky se dobře znám, máme mladý tým, za nároďák hraju už od sedmnácti. Reprezentaci se snažím sladit se sportovním a studijním programem.“

Na poloprofesionální ligu chodí ve Skotsku kolem pěti tisíc diváků. „Sportem číslo jedna je fotbal, ragby je ale dvojka jako u nás hokej. Někteří lidé se diví, proč Skoti fotbal milují, když v něm moc nevynikají. V ragby naopak patří k elitě. Hrají prestižní Pohár šesti národů a ve světovém žebříčku jsou osmí,“ líčí.

Svět letos obrátila naruby pandemie. Cimpricha se však relativně nedotkla. „Semestr trvá do konce dubna, takže jsem přišel jen o pár přednášek. Eseje jsem pak posílal mailem.“

Do sportu se šišatým míčem ale omezení zasáhla. „Kvůli mistrovství světa se ve Skotsku soutěže rozběhly až v listopadu. Sezona se nedohrála, ligy anulovány. Zase se má začít hrát až v srpnu. Věřím, že se dočkám.“