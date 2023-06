Sedmičkové ragby v ženském podání? Asi o něm málokdo ví. Ale z tohoto odvětví vezou Češky z Evropských her v Polsku bronzovou medaili. Navíc mají šanci probojovat se příští rok na pařížskou olympiádu. Dynamický a atraktivní sport se odehrává ve velké rychlosti, hraje se totiž na dvakrát sedm minut.

Nečekaná ale zasloužená bronzová medaile českých ragbistek se zrodila na Evropských hrách v Krakově. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

V úterý měly Češky v Krakově napilno. Nejdřív je v semifinále čekaly domácí Polky, které si šly za jasným vítězstvím v poměru 7:29. Po výhře pozdějších vítězek z Británie v druhém semifinále narazily české ragbistky na Belgičanky a měly větší vůli po vítězství. Ve druhém poločase vedly už 24:7 a Belgičanky už jen deseti body snížily.

Po zápase českému družstvu jakoby nedocházelo, co dokázalo. Belgičanky totiž letos přetlačily poprvé.

„Myslím, že jsme hrály hezky, ale bylo to těžký. Máme za sebou šestý zápas ve třech dnech. Byly jsme zbitý, ale motivace byla obrovská. Belgičanky jsou náš velký soupeř, je to s nimi vyrovnaný. Vždycky je chceme porazit a teď se to povedlo v nejdůležitějším okamžiku. Je to úžasný,“ radovala se kapitánka Jana Urbanová.

Vytryskl gejzír emocí

„Je to něco nečekaného, cítíme strašně emocí. Je to neskutečně dobrý pocit,“ vykládala nadšeně Julie Doležilová.

Její spoluhráčka Kristýna Plevová se musela s několika spoluhráčkami s oslavami krotit. Spěchaly do práce a rovnou ze slavnostního vyhlášení jely s bronzovými medailemi na krku na nádraží, aby stihly spoj domů. „Zítra nastupuju do nemocnice jako fyzioterapeut,“ líčila při všeobecném veselí Kristýna Plevová.

Nadšený byl pochopitelně trenér Vít Chalupa. „Je to super, holky umí překvapit. Zvolili jsme taktiku jako v pondělí, že dopoledne to moc nešlo a odpoledne to bylo dobrý. Řekl jsem jim už před zápasem, že jsou hvězdy, takže šlo jen o to, jestli to potvrdí a budou ještě lepší,“ smál se kouč.