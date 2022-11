Mladičká hrdinka. Al-Khawaherová se na Saúdských hrách zapsala do historie

Zapsala se do historie. Sedmnáctiletá vzpěračka Rahmah Al-Khawaherová se stala v Rijádu první vítězkou úvodního ročníku Saúdských her. Kromě toho, že startovala v takřka tradičním úboru a šátkem na hlavě, je na reprezentantce Saúdské Arábie zajímavé i to, že se vzpírání věnuje jen čtyři měsíce.

Vzpěračka Rahmah Al-Khawaherová získala pro Saúdskou Arábii zlatou medaili | Foto: AIPS Media