Ve Sportovním centru Fajne v Ostravě se uskutečnil český šampionát v racketlonu. Tedy v těžké kombinaci tenisu, badmintonu, stolního tenisu či squashe. Do bojů s nejvšestrannějšími raketovými hráči vyrazil také Petr Koukal, dlouholetá jednička domácího badmintonu. A v elitní třídě mužů skončil na šesté příčce.

Petr Koukal, devítinásobný mistr ČR v badmintonu a vlajkonoš české výpravy na olympijských hrách v Londýně 2012, se v Ostravě vrátil k racketlonu. V roce 2006 získal v tomto sportu český titul, tentokrát obsadil 6. místo. | Foto: archiv Petra Koukala

„Podle očekávání se potvrdilo to, co podle mého přesvědčení platí ve sportu i v životě – když netrénuješ, tak je přirozené, že proti ostatním ztrácíš. Celkově mě to hrozně nakoplo a určitě to není má poslední racketlonová akce,“ prohlásil Petr Koukal, vlajkonoš české výpravy na olympiádě v Londýně 2012.