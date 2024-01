Aleš Loprais přišel ve 4. etapě Rallye Dakar o vedení v kategorii kamionů. Do čela se vrátil obhájce prvenství Janus van Kasteren z Nizozemska, který dnes zvítězil před Martinem Macíkem. Motocyklista Martin Michek se posunul na průběžně 9. místo, v automobilech pokračoval v dobrých výkonech Martin Prokop, který je už třináctý.

Účastníci Rallye Dakar zdolávají obrovské duny | Foto: se svolením Roberta Balcara

Účastníky 46. ročníku slavné soutěže dnes čekala druhá část takzvané maratonské etapy, kdy měli v pondělí k dispozici pouze dvouhodinový servis a následně spali odděleně od týmů. Na trati mezi Salamíjí a Hufufem absolvovali 299 km dlouhou rychlostní zkoušku.

V kategorii kamionů se po jedné etapě vrátil do čela Van Kasteren, za kterým dnes dojel druhý se ztrátou 3:39 minuty Macík. Loprais ztratil přes osm minut a klesl na průběžně druhé místo. Obhájce prvenství Van Kasteren má na něj náskok přes pět minut. Macík je průběžně třetí o dalších osm minut zpět. V celkovém hodnocení klesl na 6. místo Jaroslav Valtr starší, jeho kolega z Buggyry Nizozemec Pascal de Baar je dál čtvrtý.

"Dnešní etapa ukázala, jaký Dakar umí být. Patnáct kilometrů před koncem, kdy jsme měli Kasterena na dohled a hlídali jsme si ho, tak se nám separovala pneumatika. Sice to nebyl až takový defekt, ale pro jistotu jsme ji vyměnili. Za čtyři a půl minuty jsme udělali výměnu pneumatiky v dunách, což je vždycky těžký. Super atmosféra v posádce a skvělý výsledek. Víc takových dnů," řekl Loprais.

Michek se musel vracet

Michek musel v pondělí večer vyhledat lékařské ošetření s poraněnou rukou, v níž měl zaseklý trn. Na začátku dnes ztratil přes pět minut a pohyboval se až v sedmé desítce průběžného pořadí. Poté ale zrychlil a nakonec obsadil 14. místo ze ztrátou 14:10 minuty na čelo.

"Na pátém kilometru jsem se musel vracet pro kontrolní bod. Minul jsem ho a nemohl jsem ho zaboha najít. Ztratil jsem tam asi deset kilometrů, psychicky mě to na začátku hned vyšťavilo. Skoro všichni potom dělali navigační chyby, pro úspěch bylo lepší startovat ze zadních řad a jet po narýsovaných stopách," řekl Michek, který v průběžném pořadí předstihl Australana Daniela Sanderse. Tovární jezdec Gas Gas měl technické problémy a byl o čtyři minuty pomalejší.

Mezi automobily zajel Prokop desátý čas a posunul se už na 13. pozici. "Byl to mazec, vysoký rychlostní průměr, fakt to byla střelba. Nejelo se ale jen rovně, bylo tam hodně navigace a Viky (Viktor Chytka - navigátor) odvedl super práci. Já jsem to jen jednou pokazil, když jsem ho neposlechl a jel jsem si po svém," řekl Prokop, který byl spokojený se svým odstupem na čelo.

"Asi to byla více přejezdová etapa, ale bylo tam spousta míst, kde se to dalo zkazit. Hlavně jedno místo bylo brutální, spadli jsme ze srázu a zapíchli to, ale naštěstí jsme nešli přes kapotu," oddechl si jihlavský jezdec.