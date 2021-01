Konvoj se dal včera do pohybu na břehu Rudého moře. Prolog nebyl jen na zahřátí, do výsledků se totiž započítávají i sobotní časy.

Ještě předtím přinesly technické přejímky jednu změnu. Vozy Josefa Macháčka a Tomáše Engeho byly přesunuty z bugin do kategorie lehkých prototypů.

Loprais s kamionem Praga zmiňoval těžkou etapu. „Postupně jsme dojížděli buginy a jedna z nich nás nepustila 50 kilometrů před sebe. Takže druhé místo je obrovský úspěch, protože jsem čekal, že v cíli budeme na chvostu. A ve finále mě překvapilo, jak dobře na tom jsme,“ prohlásil Loprais. V elitní desítce skončili i pátý Martin Macík, sedmý Jaroslav Valtr a devátý Martin Šoltys.

Osmatřicetiletý Prokop startující na svém šestém Dakaru se mezi elitní trojici posunul ve druhé polovině 277 km dlouhého měřeného úseku. V cíli se dlouho držel na druhé pozici za Peterhanselem, v závěru jej ale předstihl i Sainz. I tak Prokop vytvořil nové české maximum v kategorii, sám byl v etapě dosud nejlépe pátý.

„Bylo to hodně těžké. Na trati byla spousta kamení a rozbitých říčních úseků. Etapa byla extrémně náročná na navigaci,“ uvedl Prokop jedoucí s vozem Ford Raptor.

Přiznal, že se spolujezdcem Viktorem Chytkou udělali několik chybiček. „Ale musím říct, že jsme je rychle napravili. Co jiného k výsledku říct, než že je skvělý? Erzet do konce je ale ještě hodně. Jsem šťastný, ale chce to jet dál s pokorou,“ podotkl člen týmu Benzina Orlen.

Michek se držel se strojem KTM na většině kontrolních bodů v desítce a na Dakaru si zajel vůbec nejlepší výsledek.

„Dvakrát jsem to zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším,“ prohlásil zkušený český motokrosař.

„Etapa byla ale úplně šílená, třicet kilometrů se jelo jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina,“ dodal průběžně dvanáctý Michek.