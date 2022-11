V Grozném založil a štědře financuje klub bojových sportů se specializací na MMA a box, pojmenovaný po svém otci Achmatovi. Tělocvičny jsou vkusně ozdobeny Ramzanovými portréty a prošla jimi řada známých a úspěšných zápasníků, údajně však také slouží jako výcvikové středisko nechvalně proslulých „kadyrovců“, osobní diktátorovy milice.

Bojové sporty, a především módní MMA, podle Kadyrova odpovídají mentalitě kavkazských válečníků, kterou vystihuje jeho oblíbené heslo: „Lepší zemřít, než být druhý.“ Není od věci zmínit, že samotná UFC cudně mlčí k tomu, že kavkazský zuřivec využívá (zneužívá) jméno této vlivné organizace k vlastní propagaci.

Nechutné zápasy malých dětí

K bojovým sportům vedl Kadyrov i své milované syny, ovšem jaksi po svém. I v samotném Rusku vzbudil před pár lety značné znechucení exhibiční večer MMA, během něhož zápasily i děti uctívaného prezidenta. Jednomu z Kadyrovových synáčků přitom ještě nebylo ani 12 let, dětští bojovníci navíc neměli helmy a chrániče.

Kritizovali to tehdy i přední ruští politici, protože se jednalo o výsměch všem pravidlům a řádům, Kadyrova to ale moc nevzrušovalo. „Lidé, kteří nejsou z Čečenska, to nemůžou pochopit,“ řekl o „zápasech“, v nichž se za jeho osobní přítomnosti mlátily děti. „Válka si u nás vyžádala životy 13 987 dětí, stovky tisíc lidí byly zabity, Groznyj a celé Čečensko byly v ruinách. Říkali jste něco tehdy?“ tázal se emotivně.

Připravenost svých synů k boji demonstroval Kadyrov nedávno s pompou sobě vlastní, když informoval, že tři jeho ratolesti i přes útlý věk (15, 16 a 17 let) hrdinně bojují na Ukrajině. Věrohodnost záběrů, jimiž se čečenský vůdce chlubil na sociálních sítích, sice byla zpochybněna, to však dojatému tatínkovi příliš nevadilo.

Umí si zaplatit pozornost legend

Kadyrov však není jen mistrem boxu a zápasu. Jeho velkou vášní je fotbal a milovaným dítkem klub Achmat (dříve Těrek) Groznyj. Nalil do něj spoustu peněz, postavil moderní arénu. O jeho zákulisním tlaku na rozhodčí a cholerických záchvatech vzteku na tribuně se v Rusku vyprávějí hotové legendy, a i proto Achmat obvykle končí v horní polovině tabulky ruské Premier League. Na giganty z Moskvy či Petrohradu však nemá.

Čečenský mocnář si domů opakovaně zval mezinárodní fotbalové legendy a nic ho netěšilo víc, než pobíhat s nimi po pažitu (jako pravověrný muslim v teplákách, hlavně žádné kraťasy) a předstírat, že se jim hráčsky vyrovná. A štědře zaplacené hvězdy minulosti jako Romário, Cafú, Gullit a spol. mu to umožňovaly, byť to připomínalo spíš frašku. Neposedný fotbalový míč dělá mocnému Kadyrovovi zjevně problémy…

Fotbalové umění Ramzana Kadyrova:

Může se to však i vymstít. Vyprávět o tom může třeba Mohamed Salah. Slavný Egypťan se při mistrovství světa v roce 2018 s Kadyrovem setkal (jeho nároďák během turnaje sídlil právě v Čečensku) a docela si rozuměli. Vousatý politik pak Salahovi poslal dort k narozeninám a udělil mu čestné občanství.

Na oporu Liverpoolu se pak snesla taková sprcha kritiky od ochránců lidských práv, že málem ukončila reprezentační kariéru. „Nechce být zneužíván k jakékoli politické propagandě,“ citovala tehdy CNN zdroj ze Salahova okolí. Jenže každé podobné pózování pro fotografy s Kadyrovem, jakkoli na pohled nevinné, je součástí oficiální propagandy čečenského „minicara“.

Chce být pro Čečence bohem

Není ale sportovní událost, u které by se Kadyrov nechtěl blýsknout. Nedávno se třeba předvedl na basketbalové palubovce. Za poslušného potlesku diváků i hráčů se podsaditý diktátor postavil k čáře trestného hodu a chopil se míče. Bohužel se ukázalo, že jen dohodit k obroučce je neřešitelný problém. Nakonec do míče alespoň vztekle kopl a sklidil aplaus.

Kadyrov se snaží trefit koš:

Při podobných akcích působí Kadyrov jako směšná figurka, to by ale nemělo zakrýt mnohem pochmurnější realitu. Chráněnec ruského prezidenta Vladimira Putina vybudoval v Čečensku vpravdě policejní stát, kde jsou odpůrci režimu zatýkáni, mučeni nebo prostě jednoduše mizí. Kadyrovův kult osobnosti je všudypřítomný.

„Chce být jediným člověk v Čečensku, který rozhoduje úplně o všem. O tom, jak se oblékat, jak myslet, jak se modlit. Ten chlap chce být pro Čečence bohem,“ řekla ruská opoziční novinářka Jelena Milašinová před pěti lety v pořadu HBO Real Sports with Bryant Gumbel.