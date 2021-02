K pečeti na postup přispěla 15 body pivotka Julia Reisingerová, jež byla nejlepší střelkyní týmu trenéra Štefana Svitka stejně jako ve čtvrtečním zápase s Rumunskem (100:52). Stejným výkonem se k ní dnes přidala rozehrávačka Petra Záplatová, která před dvěma dny nehrála.

"Myslím si, že jsem měla o něco víc energie než holky, co hrály proti Rumunkám, kde to bylo extra silové. O to větší jsem měla chuť a motivaci navíc. Pocity jsou skvělé. Odvedly jsme dobrou práci, dá se ještě zlepšovat, ale jsem spokojená za nás za všechny a doufám, že ukážeme na mistrovství Evropy, že tam patříme, a uděláme nějaký výsledek," prohlásila Záplatová.

Češky vstoupily do zápasu koši Reisingerové a Veroniky Voráčkové, ale pak se na tři a půl minuty střelecky odmlčely a desetibodová dánská šňůra korunovaná trojkou Gritt Ryderové znamenala obrat na 4:10. Svitkův tým nastartovaly rychlé čtyři body Reisingerové a favoritky zápasu postupně díky zlepšené úspěšnosti střelby mazaly ztrátu.

"Nezachytili jsme ideálně úvod a Dánky hrály přesně to, co jsme předpokládali. Hrály rychle, přihrávaly si, střílely hodně trojek. Dokázaly nepříjemně sbíhat ke koši, trefovaly těžké střely a my jako bychom čekali, že se to vyhraje samo," řekl Svitek.

Dánky se držely ve vedení i proto, že zatímco jediný trojkový pokus z osmi českých proměnila kapitánka Romana Hejdová, k Ryderové se přidala dvěma koši z dálky Sofie Tryggedssonová. Když se pak trefily i Češky, hned to znamenalo obrat ve skóre z 19:23 po šťastném pokusu Renáty Březinové s dvojitým odrazem od obroučky a naopak čisté střele Petry Záplatové. Uklidněné Češky rázem ovládly palubovku a unikly do náskoku 38:23.

"Nemyslím si, že bychom byly nervózní, ale Dánky hrají takový specifický styl, hrají velmi rychle dopředu a běhavý basket, který nám úplně nesedí. Nedělalo nám to v úvodu dobře, než jsme si na to zvykly. Od druhé čtvrtiny to bylo lepší, hráčky z lavičky se můžou na hru kouknout a vědí, co čekat. Máme dobrou lavičku, abychom to dokázaly doplnit, když se někomu nedaří," prohlásila Záplatová.

Snaha soupeře o návrat do hry byla marná, snížit pod dvouciferný rozdíl už Dánky nedokázaly a Češky naopak znovu jistily náskok například trojkou Lenky Bartákové. Do té doby nejvyšší rozdíl v duelu 17 bodů zařídila ve 28. minutě nejlepší česká střelkyně v Istanbulu Reisingerová.

"Od druhé čtvrtiny jsme chytili náš rytmus, zlepšili se v obraně i v útoku, přestali střílet jen z dálky a to byl recept na Dánky. Byl to důležitý zápas, protože jsme se nechtěli nervovat do konce a počítat, kdo o kolik musí vyhrát," dodal Svitek.

Svitkův tým vyhrál vloni v listopadu v Rize nad Dánskem 84:64 a tentokrát Dánky zdolal ještě o bod větším rozdílem.