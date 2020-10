Často se v posledních hodinách objevila/zazněla tato věta: "Rádi bychom, aby se dalo trénovat."

Někteří funkcionáři připomínají, že stopka ovlivní sportovce připravující se na mezinárodní akce. Jde nejen o fotbaly, evropské poháry atd. Házenkáře brzy čekají důležité zápasy, o olympiádu chtějí bojovat badmintonisté. Co budou dělat?

Podívejte se do přehledu Deníku, jak vnímají restrikce kvůli koronaviru jednotlivé sportovní svazy.

Badminton

"V badmintonu musíme vše významně zrevidovat. Kritické je to pro nás především v tom, že nebudeme mít možnost kde trénovat. Například naši juniorští reprezentanti se dlouhodobě připravují na evropský šampionát, kde věřím, že máme reálnou šanci získat historickou medaili, pak kvalifikace na olympiádu… A neméně mě to mrzí také z toho důvodu, že mnoho rekreačních hráčů se nedostane do uzavřených komerčních badmintonových center. Je to těžká doba."

Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu

Florbal

"Český florbal vyzývá kluby, aby postupovaly dle daných opatření a v maximální míře se zaměřily na organizaci venkovní či individuální přípravy pro své členy. Kluby by měly zůstat se svými členy v co nejintenzivnějším kontaktu, aby okamžitě po uvolnění opatření bylo možné pokračovat v sezoně."

oficiální prohlášení svazu

Fotbal

"Uvědomujeme si nebezpečí narůstajícího počtu pozitivně testovaných osob, ale myslíme, že venkovní sport je nejlepší možnou prevencí. V tomto duchu se snažíme komunikovat s ministerstvem zdravotnictví."

Michal Jurman, mluvčí FAČR



"Je třeba si uvědomit, že profesionální sport není v žádném případě volnočasovou aktivitou, ale odvětvím, které tu zaměstnává tisíce osob. Vlastní omezení konání zápasu ale dle našeho názoru postrádá opodstatnění. Profesionální fotbal v Česku patří mezi nejvíce chráněná prostředí v rámci cele společnosti. Hráči i realizační týmy jsou nepřetržitě testování a dodržují řadu přísných protiepidemiologických opatření. Budeme iniciovat jednání s vládními autoritami, aby svoje stanovisko přehodnotily."

Dušan Svoboda, šéf LFA

Házená

"Je to nutný a do jisté míry předvídatelný krok ke zvládnutí současné krize. Z krátkodobého hlediska jsme schopni čtrnáctidenní přerušení soutěží ustát, dlouhodobější přerušení všech soutěží, a to především těch profesionálních, by však bylo zcela zásadním zásahem do chodu klubů nejen jako soutěžních subjektů, ale také jako zaměstnavatelů a organizací zajišťujících sportování mládeže. Jako velmi nešťastné však vnímáme konfliktní rozhodnutí o povolení reprezentačních akcí a mezistátních utkání a současné uzavření vnitřních sportovišť. V nejbližší době nás čeká například kvalifikační utkání mužů o postup na mistrovství Evropy, následně ženské EURO. Současná opatření prakticky znemožňují přípravu našich týmů na tyto akce. Budeme dále jednat s ministerstvem zdravotnictví i Národní sportovní agenturou a budeme žádat případnou výjimku pro zajištění kvalitní přípravy našich týmů na tyto akce.“

Jaroslav Chvalný, šéf Českého svazu házené

Hokej

"Nezbývá než to respektovat. Soutěže včetně extraligy budou od pondělí na čtrnáct dní přerušeny, přičemž dalším postupem se bude zabývat vedení svazu, jednotlivých soutěží nebo jednotlivé kluby v příštím týdnu."

Zdeněk Zikmund, mluvčí Českého hokeje

Orientační běh

"Bohužel, nemůžeme pořádat závody, a to už od začátku října. Přitom v orientačním běhu nedochází ke kumulaci závodníků. Právě to jsme se snažili vysvětlovat panu Prymulovi i apelovat na Národní sportovní agenturu. Nepomohlo to, že eliminujeme veškeré kontakty, vždyť my rušili i tolik oblíbené vyhlašování vítězů u žáků, občerstvení v cíli… Je to smutné."

Petr Klimpl, místopředseda Českého svazu orientačních sportů

Softball

"Softbalová asociace se rozhodla veškeré finálové zápasy extraligy naplánovat na tento víkend. Finále žen zkrátíme na dvě vítězná utkání a odehrajeme vše v sobotu a v neděli. Případný pátý zápas finále mužů se odehraje v neděli."

Vojtěch Albrecht, předseda STK České softballové asociace

Squash

"Bude to velká komplikace pro profesionální sportovce, kteří budou velmi složitě nahrazovat byť jen čtrnáctidenní deficit, pokud se lhůta neprodlouží. To by už byla hrůza. Máme řadu hráčů, kteří hrají v zahraničních ligách nebo se připravují na mezinárodní turnaje. Navíc u nás na Strahově se připravují elitní světoví squashisté. To nyní bude muset být zastaveno a to je velká chyba. Stejně jako hraní veřejnosti ve squashových centrech. Určitě se budeme zajímat o to, zda bude pro provozovatele uzavřená nějaká kompenzace ze strany státu."

Tomáš Cvikl, předseda Česká asociace squashe

Volejbal

"V současné době všechny volejbalové soutěže přerušujeme, rozhodně neukončujeme. Na situaci jsme se dlouhodobě připravovali a něco podobného jsme bohužel očekávali. Dál pojedeme podle manuálu, který jsme si schválili před sezonou. Doufám, že oblast profesionálního sportu bude v první vlně rozvolnění, protože je zde řada lidí s hlavním pracovním úvazkem. Rádi bychom, aby extraligoví hráči a hráčky měli také možnost tréninku. Jsou rovněž připraveni dodržet veškerá hygienická nařízení v hale."

Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu