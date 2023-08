Basketbal zažil historický milník. První den mistrovství světa se zapsal do dějin - v Manile padl divácký rekord šampionátu. Vstupní zápas domácích Filipín s Dominikánskou republikou (81:87) sledovalo v Manile 38 115 lidí. Tenhle zápis do historie má i českou stopu - zahajovací show ve Philippine Areně totiž moderoval Libor Bouček.

Basketbalisté Filipín | Foto: ČTK/AP Photo/Aaron Favila

Návštěva v manilské hale, která pojme až 55 000 diváků, s převahou překonala dosavadní maximum z roku 1994. Tehdy ve finále světového šampionátu mezi USA a Ruskem ve SkyDome v Torontu sledovalo 32 616 fanoušků.

S alkoholem jsme kamarádi, i Japonci si rádi dají, vypráví basketbalista Auda

„Všichni jsme věděli, že FIBA ​​Basketball World Cup 2023 bude speciální a během prvního dne už o tom máme důkazy, protože jsme byli svědky tohoto historického okamžiku,“ pronesl předseda turnaje Richard Carrion.

Fanoušci ve filipínské metropoli dorazili do arény několik hodin před zápasem svého týmu. Před 21 214 diváky porazili italští basketbalisté Angolu. Když zápas skončil, sedačky na tribuně se dál plnily. Ještě než nastoupili na palubovku domácí Filipínci, v aréne se odehrála show s koncertem a tanečním vystoupením. Vše bylo v největší hale světa v režii české partičky z produkčních agentur LIVEBROS a Go4Gold, kteří mají během světového šampionátu na starost všechno, kromě samotné hry. Moderátorem akce byl Libor Bouček.

Komplexní zážitek

„Třeba je to jednou za život, třeba je to brána k dalším dobrodružstvím. Každopádně odměna nám všem, co se snažíme udělat pro fanouška v hledišti komplexní zážitek s akcentováním nejčistších emocí - sportovních emocí. V Česku. A teď už v dalších zemích, na globální úrovni,“ napsal Bouček na svém Instagramu.

V Manile padl divácký rekord basketbalového mistrovství světa:

Zdroj: Youtube

Další zápasy na turnaji už se ve Philippine Areně hrát nebudou. Původně tam měl šampionát vyvrcholit, ale FIBA zejména z logistických důvodů v dubnu přeložila play-off do menší arény Mall of Asia, jež má kapacitu 16 500 míst. Pro úvodní hrací den dějiště ponechala s ohledem na avizovaný rekordní zájem.