Podle nového modelu, ve kterém se sčítají výsledky obou duelů, mohl jeden ze zápasů remízou skutečně skončit.

Několika výsledkovým serverům, včetně oficiálního technického zápisu, však tato skutečnost nadělala pořádnou paseku. Basketbalová utkání remízou nekončí, nestanoví-li netradičně herní regule jinak.

Své by o tom mohli vyprávět i správci výsledkového serveru livesport.cz, či tvůrci systému, který slouží k online technickému zápisu o utkání. "Nejde nám uzavřít techničák. Už jsem volal na svaz, odkázali mě na další dva lidi, nevíme, co s tím," hlásil hlavní zapisovatel po utkání v Ústí nad Labem, které skončilo se Svitavami remízou 74:74.

Také na serveru livesport.cz naskočilo za stavu 74:74 prodloužení, přestože Ústečtí už slavili postup.

Černý kůň sezony zklamal

Svěřenci Jana Šotnara v součtu s výhrou 93:91 ze Svitav slaví postup do čtvrtfinále play-off. V něm narazí na Nymburk.

Duel na severu Čech přinesl vyrovnanou přetahovanou, v níž si ani jeden ze soupeřů nedokázal vypracovat výraznější náskok. Po prvním poločase, který ovládla Sluneta 41:36, to vypadalo, že v součtu už sedmibodový náskok bude ke klidnému postupu dostatečný. Jenže ani Tuři, kteří byli před sezónou pasováni do role jednoho z černých koňů celé sezony, se nehodlali smířit s vyřazením, a šňůrou devíti bodů se ve třetí periodě dostali do dvoubodového vedení.

Svěřencům Lukáše Pivody se výborně dařilo eliminovat Lamba Autreyho, který zůstal na pouhých šesti bodech. To, spolu s výkony kapitána Romana Marka, ostrostřelce Pavla Slezáka, a především neudržitelného Delvona Johnsona, bylo hlavním hnacím motorem Svitav. Právě Američan, jenž se v prvním střetnutí nechal zbytečně vyloučit, dělal Slunetě obrovské problémy (16 bodů, 14 doskoků).

Domácí se ale mohli opět opřít o vynikajícího Rakočeviče, který zaznamenal double-double (16 bodů a 10 doskoků), podobně si vedl také kapitán Ladislav Pecka (16 bodů a 8 doskoků) a nejlepší střelec utkání Tucker Haymond (17 bodů, trojky 2/3).

V dramatickém závěru oba týmy neproměnily několik útoků, což dalo 24 sekund před koncem míč do ruky na poslední útok hostům. Ti mohli za stavu 74:74 poslat zápas do prodloužení, případně trojkou rozhodnout o svém postupu. Výborná obrana Ústí však prakticky nepustila Tury do zakončení a remíza, která jinak v basketbale prakticky není možná, posunula v nesmírně vyrovnané sérii dál severočeský celek.

"Strašně nás mrzí, naše sezona končí devátým místem. Je to pro nás obrovské zklamání, čekali jsme rozhodně víc, to je asi všem jasné," soukal ze sebe po utkání viditelně zklamaný kapitán hostů Roman Marko. "Nebylo to ale o tomto zápase, nebo o těsné porážce doma. Ročník se nám nepovedl celý od začátku až do konce, z různých důvodů. Hodnotí se to strašně těžko, asi to musíme vzít jako takovou životní lekci, ale je to jen basketbal, život jde dál. Gratuluji domácím k postupu do play-off, pro nás budou vyřazovací boje letos jen v televizi," pravil se svěšenou hlavou.

Rozčarování bylo vidět i na hostujícím trenérovi Lukáši Pivodovi, který měl k dispozici nesmírně silný kádr. "Poslední dva zápasy jsme stříleli velice špatně, netrefili jsme se ani z otevřených pozic, úspěšnost 27 % za tři body je strašně málo, 50 % z čáry trestného hodu je ještě horší. Poslední akci jsme nesehráli, jak jsme chtěli, měli jsme poslední střelu na postup do play-off, ale bohužel to nevyšlo."

Z minima vytěžili maximum

To na domácí straně se rozdávaly úsměvy. "Je to pro nás skvělý výsledek. Odehráli jsme dvě vyrovnané bitvy se Svitavami. Chtěl bych poděkovat hráčům i realizačnímu týmu, který fungoval na maximum. Nejsme sice sedmí, ale řekl bych, že jsme vytěžili z minima maximum," zářil Jan Šotnar, jenž převzal tým v únoru a dokázal ho z desáté příčky dovést do play-off. "Teď se musíme připravit na Nymburk a budeme se snažit co nejvíc vzdorovat," odkázal na čtvrtfinále, ve kterém čeká Ústí díky těsné porážce Děčína v Hradci Králové tuzemský hegemon.

Série začne v neděli a v pondělí na palubovce Nymburku, ve čtvrtek a případně v pátek se hraje na severu Čech. Na semifinále se může těšit celek, který jako první nasbírá tři výhry.

Další dvojice tvoří Opava-Hradec Králové, Kolín-Pardubice a USK Praha-Brno. Pro druhého severočeského zástupce, děčínské Válečníky, sezóna po domácí výhře 89:86 a porážce 77:83 na palubovce královéhradeckých Sokolů končí.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, předkolo play-off, 2. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem – DEKSTONE Tuři Svitavy 74:74 (20:20, 41:36, 60:62)

Body domácí: Haymond 17, Pecka a Rakočevič po 16, Fait 8, Hanes 7, Autrey 6, Maděra 4

Body hosté: Johnson 16, Slezák 15, Marko 14, Pinkston 10, Svoboda 8, Dragoun 5, Welsch, Sehnal a Bujnoch všichni po 2

Trojky: 16/5 – 26/7. Trestné hody: 12/9 – 10/5. Doskoky: 40 - 33. Hráno bez diváků.

První zápas: 93:91.

Postupuje: SLUNETA Ústí nad Labem