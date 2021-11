Šestadvacetiletá florbalistka je už na svém čtvrtém šampionátu a patří tedy k nejzkušenějším. Nyní si musela zvyknout na nové spoluhráčky a vypadá to, že souhra s Mlejnkovou a Suchou jim moc sedí, obě dívky skórovaly. „Ještě před mistrovstvím jsme trochu hledaly, ale tenhle zápas nám vyšel skvěle. Pochopitelně tam byly ještě detaily, které musíme vyladit, ale jinak to bylo příjemné, že se nám dařilo,“ chválila Řepková a pochvalu od ní dostal celý tým.

Odplata za krutý Neuchatel, Češky na úvod přehrály Švýcarky

„Řekla bych, že to bylo trochu nervózní, hlavně tedy začátek a konec zápasu, ale jsem mile překvapená, jak jsme to zvládly. Myslím, že jsme ještě nikdy na úvod mistrovství tak těžký zápas nehrály,“ připomněla s tím, že dívky moc dobře vědí, že jsou blízko výhry ve skupině. „Jasně, tohle byl papírově nejtěžší zápas. Nicméně nemáme lehkou skupinu a ještě nás dva zápasy čekají. V žádném případě se nesmíme nechat uchlácholit a musíme být připravené do dalších zápasů,“ říká Řepa, jak blondýnce spoluhráčky přezdívají.

Martina Řepková.Zdroj: Foto: Martin Flousek/Český florbal

Martina Řepková také nechala fanoušky nakouknout pod pokličku nového pokřiku reprezentace, kdy se hráčky sejdou u brankářky Jany Christianové, zahalí se vlajkou a pak spustí pokřik. „Je to úplně nový pokřik, který jsme si vymyslely. Nebudu přesně konkretizovat, co kdo uvnitř říká, ale něco to uvnitř nás symbolizuje. Má to spojitost s hrdostí každé z nás hrát za národní tým, a s namotivováním na zápasy. Podle mne to vypadá i navenek dobře,“ usmála se Martina Řepková.