Kvůli nové výzvě však skončil jako hlavní trenér českého výběru do osmnácti let. „Je to posun o úroveň výš, co se týče kvality, což je pro mě důležité. Samozřejmě je dobré mít pod sebou mladé talentované kluky a posouvat je. Další věc je ale vzít nejlepší české hráče a udělat s nimi co nejlepší výsledek, i z pozice asistenta,“ pravil Bartoň, jenž po konci této sezony opustí ligové Brno.

Váhal jste nad nabídkou od seniorské reprezentace?

Je pravda, že když jsem šel k reprezentaci mužů, musel jsem se vzdát i postu hlavního trenéra kategorie do osmnácti let, což se mi úplně moc nechtělo. Na druhou stranu je tohle ale jasný krok dopředu, akorát načasování není nejlepší.

Strůjce basketbalového zázraku opouští národní tým. Czudka nahradí Bartoň

V čem vidíte problém?

Lepší by to bylo po mistrovství Evropy mládeže v létě, kdy bych s kategorií U18 dovršil nějaký cyklus, který jsem měl s tím šikovným ročníkem 2004 dopředu nastavený. Zase na druhou stranu bude evropský šampionát dospělých doma v Praze, což je skvělá věc. Většinou to tak bývá, že se člověk musí něčeho vzdát, nemůže dělat oboje najednou.

Zmínil jste mistrovství Evropy v Praze, které je na programu letos v září. Je to pro vás velké lákadlo?

Určitě. A nejen pro mě, ale i pro hráče. Doufám, že budeme v plné sestavě a že půjde o zlatý hřebíček na celé uplynulé roky, které pro tuhle generaci basketbalistů byly úspěšné.

Akci byste zřejmě prožíval jako divák, jak se situace změní v pozici asistenta trenéra?

Doufám, že si to užiju i tak. Většinou je to ale hodně práce, stresu a tlaku. A na trenéry je možná ten tlak ještě větší než na kluky. Sám jsem si tím prošel, hráči se starají hlavně o sebe, kouč ovšem řeší nejen své svěřence, ale také dynamiku týmu, soupeře, vnější tlaky a tak dále. Navíc jsme furt v době koronaviru. To jsou věci, se kterými se musíme vypořádat a doufám, že tlak bude úměrný, aby nás naopak motivoval k dobrým výkonům, protože nějaká očekávání tady budou.

Milionář z klece. Procházka přiznal: Bojí se i moje mamka, bere mě jako kluka

Do reprezentace se vracíte po víc než dvou letech, ale v jiné roli. Cítíte se jako nováček v realizačním týmu?

Je pravda, že jsem u repre mužů byl už dvakrát. Poprvé v roce 2017 jako druhý asistent. Bylo to spíš na zkušenou, než abych dal týmu nějaké know-how, protože jsem trénoval teprve druhým rokem. Pak jsem vzal osmnáctku jako hlavní kouč, proto jsem nemohl být součástí toho procesu. Realizační tým dospělých jsem doplnil akorát na mistrovství světa v Číně, kde jsem dělal skauta. Byl jsem s mužstvem, ale ne na lavičce. Teď má moje pozice větší váhu, budu řešit hlavně náš tým, skauting soupeře bude až druhořadý. Jako nováček se ale neberu.

Dal jste se už do práce?

Už jsme se dlouho bavili s trenérem Ginzburgem a řešíme problematiku pivota během reprezentačních oken. Musíme se koukat taky dopředu, co nás čeká v létě, a mít jasno v tom, co chceme a komu dáme prioritu.

V čem je podle vás největší rozdíl u trénování reprezentace mládeže a dospělých?

U mládeže je neustále priorita hráče vychovávat a rozvíjet jejich schopnosti, což chlapi se těžko můžou něčemu přiučit v tak krátké době, jako je repre okno. Většinou jde jen o dobrou chemii v týmu a jít do zápasu s hlavně co nejlepším týmovým duchem a energií. I když u mládeže je to taky krátkodobé, dbáme na základní věci, aby fungovala jako mužstvo.

Zaplatí o miliony víc. Energetická krize dusí sportoviště, některá zdražují

Coby basketbalista jste hrál dlouho i ve Španělsku. Míříte i jako trenér do zahraničí?

V Česku jsem zakotvil na dva roky, protože byl koronavirus. Moje cesta určitě vede do ciziny. V Brně nás teď čeká nejdůležitější část sezony, zatím ji máme dobře rozehranou a vím, že se ještě můžeme zlepšit. Nechci nic zakřiknout, ale můžeme tady udělat skvělý ročník. Pak chci z Brna odejít do zahraničí, ještě však nevím kam.

Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí přijmout angažmá v Brně?

Myslím, že v ten daný moment to bylo dobré rozhodnutí, nechtěli jsme být doma a čekat, co se bude dít. Věděli jsme, že se ta pandemie vleče a zůstat doma je to nejhorší, co člověk může udělat. Byl jsem u toho, že basket v Brně si udělal za tu krátkou dobu nějaké jméno nejen v mužích, ale také v mládežnických kategoriích, a to nemluvím ani o Next Generation. Jsem rád, že jsme u toho byl a doufám, že i bez mé osoby to tady bude nadále fungovat.